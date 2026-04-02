उम्र चालीस, दो बच्चों की मां..फिर भी खेलने का जज्बा, पावरलिफ्टिंग में कमाल दिखा रही फरीदाबाद की रजनी शर्मा
फरीदाबाद की 40 वर्षीय रजनी शर्मा ने पावरलिफ्टिंग में मेडल जीता है. रजनी अपनी घर की जिम्मेदारी के साथ पावरलिफ्टिंग भी करती है.
Published : April 2, 2026 at 11:44 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 2:00 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद की रहने वाली रजनी शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसला मजबूत हो तो उम्र कभी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनती. जिस उम्र में आमतौर पर लोग आरामदायक जीवन की ओर बढ़ते हैं, उसी उम्र में रजनी ने पावरलिफ्टिंग जैसे चुनौतीपूर्ण खेल में अपनी अलग पहचान बनाई. वह दो बच्चों की मां, एक गृहिणी और एक जिम्मेदार बहू होने के साथ-साथ अब एक सफल पावरलिफ्टर भी हैं.
बीमारी से बदलाव तक का सफर: ईटीवी भारत ने पावरलिफ्टर रजनी शर्मा से बातचीत की. बातचीत के दौरान रजनी शर्मा ने बताया कि, "शादी के 19 साल बाद मैं लगातार बीमार रहने लगी थी और मेरा वजन भी तेजी से बढ़ रहा था. परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण मैंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो मैंने खुद को बदलने का फैसला किया. मैंने अपने पति से जिम जॉइन करने की बात कही और फिर अपनी फिटनेस यात्रा शुरू की.”
फिटनेस से पावरलिफ्टिंग तक का सफर: पावरलिफ्टर रजनी शर्मा ने आगे कहा कि, "शुरुआत में मैंने सिर्फ फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करनी शुरू की थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरा झुकाव वजन उठाने की ओर बढ़ गया. इसी दौरान मुझे पावरलिफ्टिंग के बारे में जानकारी मिली और मैंने इसे गंभीरता से अपनाने का निर्णय लिया. पिछले ढाई साल से लगातार ट्रेनिंग कर रही हूं. अब कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं. मैंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं.अब मेरा लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना है."
परिवार का मिला पूरा सपोर्ट: रजनी शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हुए कहा कि, "मेरे पति, बच्चों और ससुर जी का मुझे पूरा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूं. जब मैंने अपने परिवार को पावरलिफ्टिंग के बारे में बताया, तो सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया. आज मैं घर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने खेल पर भी पूरा ध्यान दे रही हूं."
पति को रजनी पर गर्व: रजनी के पति सुनील शर्मा अपनी पत्नी पर गर्व करते हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सुनिल शर्मा ने कहा, "मुझे अपनी पत्नी की इस उपलब्धि पर गर्व है. शुरुआत में रजनी सिर्फ अपनी सेहत सुधारने के लिए जिम गई थीं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी रुचि पावरलिफ्टिंग में बढ़ गई. मैं हर प्रतियोगिता में उनके साथ गया और हमेशा उनका हौसला बढ़ाया. आज वह मेडल जीत रही हैं और अब इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रही हैं."
महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा:रजनी शर्मा ने अन्य महिलाओं के लिए कहा कि, "उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो किसी की परवाह न करें. हर महिला को अपनी पहचान बनानी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. महिलाओं को जब भी मौका मिले, उन्हें अपने सपनों की शुरुआत करनी चाहिए."
रजनी शर्मा का समाज को संदेश: रजनी शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, "सपनों को पूरा करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती. अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो और परिवार का साथ मिले, तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है."
रजनी ने जीते कई मेडल: रजनी शर्मा ने अपने पावरलिफ्टिंग करियर में अब तक कई प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जबकि दिल्ली में आयोजित पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप और झज्जर में आयोजित चैंपियनशिप में उन्हें सिल्वर मेडल मिला. इसके अलावा 28 मार्च को मैंगलोर में हुए नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया, जिसमें 148 खिलाड़ी शामिल थे. इस प्रतियोगिता में उन्हें मेडल नहीं मिला, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद संतोषजनक और प्रेरणादायक रहा.
बता दें कि अब रजनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.
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