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शिक्षक से 'पर्यावरण रक्षक' बनी फरीदाबाद की पूजा बहल, 'इको सवेरा' के जरिए शुरू की शहर को हरा-भरा करने की मुहिम

बढ़ते प्रदूषण के बीच फरीदाबाद की महिलाओं ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है. ये महिलाएं ना पर्यावरण रक्षक बनी हुई हैं.

Faridabad Pooja Behal Eco Savera Organization
शिक्षक से 'पर्यावरण रक्षक' बनी फरीदाबाद की पूजा बहल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 29, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 3:49 PM IST

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फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है. जहां बढ़ते प्रदूषण के बीच कुछ महिलाओं ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है. ये महिलाएं ना सिर्फ पॉलिथीन जैसे खतरनाक कचरे को खत्म करने में जुटी हैं, बल्कि कचरे से खाद बनाकर धरती को फिर से हरा-भरा करने की कोशिश कर रही हैं. फरीदाबाद में लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है. प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र घट रही है और कई तरह की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. सबसे बड़ी समस्या है पॉलिथीन और ऐसा कचरा जो आसानी से नष्ट नहीं होता. पॉलिथीन सालों तक जमीन में पड़ा रहता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर देता है. अगर कचरे को पॉलिथीन में बांधकर फेंका जाए, तो वो कचरा भी सड़ नहीं पाता, जिससे जमीन बंजर होती चली जाती है, लेकिन अब इस गंभीर समस्या का हल निकालने के लिए फरीदाबाद की कुछ जागरूक महिलाओं ने एक अनोखी पहल शुरू की है. इन महिलाओं ने एक संस्था बनाई है. जिसका नाम है इको सवेरा और इस संस्था के माध्यम से ये महिलाएं काम कर रही हैं.

पूजा बहल की अनोखी पहल: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान इको सवेरा की संस्थापक पूजा बहल ने बताया कि "मैं इस काम को अकेली लगभग 12 साल से कर रही हूं, लेकिन हमने अपने संस्था का रजिस्ट्रेशन 2020 में करवाया. दरअसल मैं आईपी कॉलोनी में रहती हूं और मेरे घर के ठीक पीछे एक डंपिंग यार्ड बनाया गया है. जहां पर नगर निगम की गाड़ी कूड़ा लेकर आती और यहीं पर कूड़ा इकट्ठा करती है. जब बारिश होती है, तो कूड़े से बदबू आनी शुरू हो जाती है. कभी-कभी कूड़े के ढेर में आग लग जाती है. जिससे प्रदूषण तो फैलता ही था और सांस लेने में भी दिक्कत आती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेकर कुछ किया जाए. हालांकि मैं पर्यावरण विज्ञान की छात्रा थी, तो बचपन से ही पर्यावरण को लेकर कुछ करने का मेरा मन था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी और इसी दौरान मैंने पलवल के कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के तौर पर नौकरी भी ज्वाइन की."

शिक्षक से 'पर्यावरण रक्षक' बनी फरीदाबाद की पूजा बहल (ETV Bharat)

ऐसे आया आइडिया: पूजा ने बताया कि "पर्यावरण प्रदूषित होने के चलते मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी. घर पर भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए मेरी जरूरत थी. जिसके बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर पर रहने लगी. धीरे-धीरे पर्यावरण को लेकर काम करने लगी. इस दौरान मैंने अपने एक दोस्त को कूड़ा निरस्त को लेकर अपना आइडिया साझा किया, तो वो भी मेरी मुहीम में शामिल हो गई. धीरे-धीरे हमने कई महिलाओं को जोड़ा और हम लोगों को जागरूक करने लगे और लोंगो से अपील करने लगे की पॉलिथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि पॉलिथीन सालों साल तक जमीन के अंदर ऐसे ही रहती है. वो सड़ता नहीं है. हालांकि ये काम सरकार का था, लेकिन वो नहीं कर पाई."

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शिक्षक से 'पर्यावरण रक्षक' बनी फरीदाबाद की पूजा बहल (ETV Bharat)

खुद की गाड़ी से उठाती हैं कूड़ा: पूजा ने बताया कि "हम खुद से इस काम को करने लगे और हमने एक गाड़ी ली और उस गाड़ी के माध्यम से लोगों के घर-घर जाकर हम उनसे सूखा कूड़ा उठाने लगे, जो किसी भी तरह से वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं था और वो धरती को नुकसान पहुंचाता है. यानी वो कूड़ा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है. जिसमें मुख्य रूप से पॉलिथीन थी. जैसे- चिप्स के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट, दूध के पैकेट, चॉकलेट के पैकेट इत्यादि. इन सबको हम इकट्ठा करके स्टोर करने लगे और हमने कई संस्थानों से लोगों से बात की, ताकि इसको हम किस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को निरस्त कर सकते हैं. लोगों ने अलग-अलग तरह के सुझाव दिए. हालांकि कोई हमसे ये कूड़ा लेने को तैयार नहीं हुआ."

शुरुआत में हुई परेशानी: पूजा ने बताया कि "शुरुआत में एक दो कंपनियां थी. जिन्होंने कहा कि हम आपसे पॉलिथीन ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए. जिसके बाद हम इसको लेंगे, तो हम ज्यादा मात्रा में पॉलिथीन इकट्ठा करने लगे और निशुल्क में हम उन कंपनी को देने लगे, लेकिन धीरे-धीरे कंपनियों ने भी मना कर दिया. जिसके बाद नोएडा की एक संस्था है. जिससे हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने हमसे पॉलिथिन लेना शुरू कर दिया. जिसे हम निशुल्क में देने लगे. अब हर महीने हम उनको लगभग 2000 किलो पॉलिथीन देते हैं. जिससे वह कंपनी अलग-अलग तरह के बोर्ड बना रही है और इस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का दोबारा से प्रयोग होने लगा और ये पॉलिथीन हमारे लैंडफिल में जाने से भी बच गया."

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इको सवेरा संस्था गाड़ी के जरिए लोगों के घरों से कचरा उठाती है. (ETV Bharat)

खाद बनाना शुरू किया: पूजा ने बताया कि "इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने को लेकर हमने खाद बनाना शुरू किया. हालांकि हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने घर में ही खाद बनाना शुरू किया और धीरे-धीरे हमने लोगों को खाद बनाने की ट्रेनिंग दी. जिससे अब हम उस खाद का प्रयोग कर रहे हैं. ये खाद हम उन पौधों में डालते हैं. जिन पौधों को खाद की जरूरत होती है. इस तरह से अब कई जगह हमने ग्रीनरी भी डेवलप की है इसके अलावा इसी खाद के माध्यम से हमने अपने छत के ऊपर किचन गार्डनिंग भी शुरू की है. जिससे अब हमें सब्जियां भी मिल रही है. हालांकि जब हमने इसकी शुरुआत की, तो दिक्क़ते भी आई. धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होता रहा. आज हमारी संस्था में 100 से ज्यादा महिलाएं मेंबर हैं. हजार से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं. जिनमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, तो कोई अलग प्रोफेशन में है. लेकिन अब हम सब मिलकर पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं. हरियाणा ही नहीं बल्कि हरियाणा से अलग दूसरे राज्यों में भी हम अब पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं."

फंड की होती है परेशानी: पूजा ने बताया कि "शुरुआत में हमें फंड की भी जरूरत पड़ी, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली. हमारी जितनी भी महिलाएं हैं. सब सक्षम हैं. तो हमने अपने जेब से ही पैसे लगाना शुरू किया और धीरे-धीरे हमें अन्य लोगों का भी सपोर्ट मिलने लगा. लोगों ने हमारे काम को देखा, सराहा और हमें सपोर्ट करने लगे. आज भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत है. हमने स्टाफ भी रखा है. जिसको हम सैलरी देते हैं."

संस्था की मेंबर ने बताया अनुभव: वहीं इको सवेरा की कोर मेंबर हुस्न आरा ने बताया कि "मैं प्रोफेशन से एक टीचर थी, लेकिन अब पूरा समय में पर्यावरण को लेकर देती हूं और लोगों को इको सवेरा के माध्यम से हम जागरुक करते हैं, बचपन से ही पर्यावरण को लेकर मेरा लगाव रहा है क्योंकि मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, तो मैंने उन्हें पेड़ पौधे लगाते हुए देखा, खाद बनाते हुए देखा तो मेरे मन में भी थी क्यों ना मुझे भी इस चीज को करना चाहिए. इसके बाद मैंने पूजा बहल को इस तरह का काम करते हुए देखा तो मैं भी उनके साथ जुड़ गई. अब हम लोग लोगों के घरों से सुख कूड़ा उठाते हैं. जिसमें मुख्य रूप से पॉलिथीन है और कंप्रेस करके बंडल बनाकर नोएडा स्थित एक संस्था को देते हैं, जो इस पॉलिथीन से अलग-अलग तरह की चीजे बनाती हैं. वहीं हम लोगों को खाद बनाने की भी ट्रेनिंग देते हैं और हम खुद भी खाद बनाते हैं और इन काम को करने से मुझे सुकून मिलता है क्योंकि जहां एक ओर सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो कभी निरस्त नहीं होता है उसे निरस्त करके हम दूसरे प्रोडक्ट बनवाते हैं. खाद के जरिए हम अपने पर्यावरण को भी हरा भरा रखते हैं."

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Last Updated : April 29, 2026 at 3:49 PM IST

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