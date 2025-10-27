ETV Bharat / state

फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर हुआ खतरनाक, CAQM के आदेश के बाद जिले में GRAP-II के तहत कई प्रतिबंध लागू

फरीदाबाद जिले में प्रदूषण की वजह से GRAP-II लागू किया गया है.

फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर हुआ खतरनाक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 8:39 PM IST

फरीदाबादः देश में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) प्रदूषण के स्तर पर नजर रखती है. प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखकर किसी खास जिले या इलाके में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) जारी किया जाता है. फरीदाबाद जिले में प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखकर CAQM ने जिला प्रशासन को GRAP-II के मानकों को पालन करने का आदेश जारी किया है.

क्या बोले डीसीः CAQM के आदेश के आधार पर फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया कि शहर में GRAP-II की पाबंदियों को लागू किया गया है, जो औद्योगिक गतिविधियों और पर्यावरण से संबंधित अन्य गतिविधियों पर सख्ती से लागू होता है. GRAP-II के प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए संबंधित सभी एजेंसी नजर रख रही है. GRAP-II के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इसके लिए प्रशासन ने विशेष निगरानी टीम तैनात की है, जो शहर भर में नियमों के पालन पर लगातार नजर रख रही है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

फरीदाबाद में प्रदूषण (Etv Bharat)

डीसी ने उद्योगपतियों से की अपीलः डीसी ने उद्योगपतियों और आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि "वे प्रदूषण रोकने में सहयोग करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें. औद्योगिक क्षेत्रों में धूल, धुआं और अन्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि हवा और पानी की गुणवत्ता पर असर ना पड़े."

फरीदाबाद में GRAP-II लागू (Etv Bharat)

मिलकर प्रयास करने से ही फरीदाबाद होगा स्वच्छः डीसी विक्रम सिंह यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन समय-समय पर सख्त कार्रवाई करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी नागरिकों और उद्योगपतियों का साझा कर्तव्य है. उनका यह संदेश था कि मिलकर प्रयास करने से ही फरीदाबाद को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सकता है.

फरीदाबाद में प्रदूषण (Etv Bharat)
फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह यादव (Etv Bharat)
