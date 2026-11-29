फरीदाबाद के धौज थाने के जांच अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप, 25 हजार की रिश्वत लेते ACB ने पकड़ा
Faridabad SI arrested: फरीदाबाद के धौज थाने में तैनात एसआई प्रदीप कुमार को 25 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.
Published : November 29, 2026 at 9:50 AM IST
फरीदाबाद: हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसवी एंड एसीबी (राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने फरीदाबाद के धौज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह दर्ज मुकदमे में शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को परेशान नहीं करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था. आरोपी पहले भी शिकायतकर्ता से 28 हजार रुपये ले चुका था.
परिवार को परेशान न करने के नाम पर मांगे 25 हजार: शिकायतकर्ता के खिलाफ धौज थाने में एफआईआर नंबर 84/2026 दर्ज है. इस मामले में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार कथित तौर पर परिवार के सदस्यों को मामले में परेशान न करने की एवज में अतिरिक्त 25 हजार रुपये मांग रहा था. शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एसवी एंड एसीबी को दी. आरोप है कि इससे पहले भी SI उससे 28 हजार रुपये रिश्वत ले चुका था.
शिकायत मिलते ही बिछाया जाल: शिकायत के आधार पर एसवी एंड एसीबी फरीदाबाद की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया. आरोपी जैसे ही 25 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था, टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. ट्रैप का नेतृत्व एसवी एंड एसीबी यूनिट पलवल के प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार ने किया. कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई.
भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज: सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर नंबर 31, दिनांक 28 नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एसवी एंड एसीबी फरीदाबाद थाने में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ब्यूरो के अनुसार मामले में आगामी जांच जारी है.
रिश्वत मांगे तो हेल्पलाइन पर करें शिकायत: एसवी एंड एसीबी ने आमजन से अपील की है कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत तुरंत करें. ब्यूरो ने कहा कि, "यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो टोल-फ्री हेल्पलाइन 1064 अथवा 1800-180-2022 पर शिकायत करें." व्हाट्सऐप नंबर 94178-91064 पर भी सूचना दी जा सकती है.
सतर्क-हरियाणा ऐप से भी भेज सकते हैं सबूत: नागरिक ‘सतर्क-हरियाणा’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस पर फोटो, वीडियो, ऑडियो और पीडीएफ जैसे साक्ष्य भी साझा किए जा सकते हैं. ब्यूरो ने अपील की, "भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्भीक होकर आगे आएं और इस अभियान में सक्रिय सहयोग दें."
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