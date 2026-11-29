ETV Bharat / state

फरीदाबाद के धौज थाने के जांच अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप, 25 हजार की रिश्वत लेते ACB ने पकड़ा

फरीदाबाद सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसवी एंड एसीबी (राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने फरीदाबाद के धौज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह दर्ज मुकदमे में शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को परेशान नहीं करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था. आरोपी पहले भी शिकायतकर्ता से 28 हजार रुपये ले चुका था.

परिवार को परेशान न करने के नाम पर मांगे 25 हजार: शिकायतकर्ता के खिलाफ धौज थाने में एफआईआर नंबर 84/2026 दर्ज है. इस मामले में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार कथित तौर पर परिवार के सदस्यों को मामले में परेशान न करने की एवज में अतिरिक्त 25 हजार रुपये मांग रहा था. शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एसवी एंड एसीबी को दी. आरोप है कि इससे पहले भी SI उससे 28 हजार रुपये रिश्वत ले चुका था.