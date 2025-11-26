ETV Bharat / state

फरीदाबाद पुलिस ने 24 घंटे में 25 लाख रुपये की लूट की वारदात को सुलझाया, तीन आरोपी गिरफ्तार, 21 लाख नगद और दो बाइक बरामद

हमला कर 25.33 लाख लूट कर हुए थे फरार: एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि "24 नवंबर की शाम रोहित कंसल नाम के युवक से सीही रोड गेट, सिंगला धर्मशाला के पास बाइक सवार दो से तीन युवकों ने 25.33 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया था. आरोपियों ने रोहित की स्कूटी को बाइक से टक्कर मारकर गिराया और किसी नुकीले हथियार से उसके सिर पर हमला कर बैग छीनकर फरार हो गए थे."

फरीदाबाद: जिले के बल्लभगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम करीब 7 बजे हुए 25 लाख 33 हजार रुपये की बड़ी लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए नारियल गांव के रहने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इनके कब्जे से लुटे हुए 21 लाख रुपये कैश और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.

घात लगाकर अपराधियों ने दिया था वारदात को अंजामः एएसपी ने बताया कि "जांच में सामने आया कि यह रकम लोहा व्यापारी जय भगवान की थी. व्यापारी ने पैसे अपने CA नितिन को घर भेजने के लिए दिए थे, जिसके बाद नितिन ने अपने ऑफिस के असिस्टेंट रोहित कंसल को बैग देकर घर भेजा. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया."

अपने ही लूट की साजिश में थे शामिलः पूरे मामले में खुलासा हुआ कि लूट की साजिश व्यापारी के पहचान के नवीन भारद्वाज नामक व्यक्ति ने रची थी. वह जय भगवान के घर आता-जाता रहता था और उनके साथ उठना-बैठना भी था. जिससे पैसों की आवाजाही के बारे में अच्छी तरह जानता था. नवीन ने अपने दो दोस्तों अभिषेक और एक अन्य साथी के साथ मिलकर योजना बनाई. इनके साथ दो और युवक- कपिल और संजीव भी शामिल थे, जो फिलहाल फरार है."

3 आरोपियों से 21 लाख की रिकवरीः लूट के बाद नवीन ने 20 लाख रुपये अपने पास रख लिए और 50-50 हजार रुपये अभिषेक और दूसरे साथी को दिए. शेष रकम कपिल और संजीव को दी गई. पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों से 21 लाख रुपये की रिकवरी कर ली है और आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आई है. एसीपी क्राइम ने बताया कि "फरार आरोपी कपिल और संजीव के खिलाफ पहले से लड़ाई-झगड़े के मामले दर्ज हैं, जबकि गिरफ्तार तीन आरोपियों का यह पहला बड़ा अपराध है. पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेकर बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी."