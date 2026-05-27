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ईद-उल-जुहा को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

फरीदाबाद पुलिस अलर्ट ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में 28 मई को मनाए जाने वाले ईद-उल-जुहा (बकरीद) को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. पुलिस आयुक्त सतेन्द्र कुमार गुप्ता के निर्देश पर जिलेभर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन का उद्देश्य है कि त्योहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो तथा आमजन बिना किसी डर के पर्व मना सकें. थाना स्तर पर निकाला गया पैदल मार्च: इसी कड़ी में 25 मई को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया. संबंधित सहायक पुलिस आयुक्तों के नेतृत्व में ईआरवी, राइडर स्टाफ और थाना पुलिस बल ने बाजारों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया. पुलिस ने लोगों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया और शांति बनाए रखने की अपील की. ईद-उल-जुहा को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट (ETV Bharat) असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश: पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पैदल मार्च के दौरान व्यापारियों, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई. लोगों से अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक सूचना को साझा न करने की अपील की गई है.