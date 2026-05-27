ईद-उल-जुहा को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात
ईद-उल-जुहा को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट है. बकरीद के दौरान फरीदाबाद में 1000 जवान तैनात रहेंगे.
Published : May 27, 2026 at 1:26 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में 28 मई को मनाए जाने वाले ईद-उल-जुहा (बकरीद) को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. पुलिस आयुक्त सतेन्द्र कुमार गुप्ता के निर्देश पर जिलेभर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन का उद्देश्य है कि त्योहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो तथा आमजन बिना किसी डर के पर्व मना सकें.
थाना स्तर पर निकाला गया पैदल मार्च: इसी कड़ी में 25 मई को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया. संबंधित सहायक पुलिस आयुक्तों के नेतृत्व में ईआरवी, राइडर स्टाफ और थाना पुलिस बल ने बाजारों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया. पुलिस ने लोगों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया और शांति बनाए रखने की अपील की.
असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश: पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पैदल मार्च के दौरान व्यापारियों, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई. लोगों से अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक सूचना को साझा न करने की अपील की गई है.
26 और 27 मई को भी होगा मार्च: फरीदाबाद पुलिस के अनुसार 26 और 27 मई को भी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला जाएगा. पुलिस लगातार संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है. त्योहार के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और लगातार गश्त की जाएगी.
1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात: ईद-उल-जुहा के अवसर पर जिले में करीब 1000 पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई जाएगी. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, क्विक रिस्पांस टीम और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि अफवाह फैलाने वालों और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर तुरंत कार्रवाई हो सके.
डीसीपी ने लोगों से की अपील: वहीं, डीसीपी सेंट्रल उषा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, "फरीदाबाद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत डायल 112, पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाना पुलिस को दें. सभी नागरिक शांति, भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं."
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