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फरीदाबाद राजीव कॉलोनी में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन, क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वायड और कमांडो के साथ पुलिस का एक्शन, संदिग्धों की हुई जांच

राजीव कॉलोनी में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में बुधवार सुबह फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया. अभियान के दौरान भारी पुलिस बल ने संदिग्ध लोगों और घरों की जांच की. कार्रवाई में क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस, ब्लैक कमांडो, डॉग स्क्वायड और महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम शामिल रही. हालांकि तलाशी के दौरान कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने का दावा किया है. सुबह से शुरू हुआ सर्च अभियान: पुलिस की कई टीमें सुबह करीब पांच बजे बल्लभगढ़ के सेक्टर-56 के पास स्थित राजीव कॉलोनी पहुंचीं. पूरे इलाके की घेराबंदी कर विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. अभियान का उद्देश्य नशा तस्करी से जुड़े संदिग्ध लोगों और गतिविधियों की पहचान करना था. पुलिस ने कॉलोनी के विभिन्न हिस्सों में गहन जांच की और कई घरों की तलाशी ली. फरीदाबाद राजीव कॉलोनी में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन (ETV Bharat) शिकायतों के आधार पर हुई कार्रवाई: पुलिस अधिकारियों के अनुसार राजीव कॉलोनी में लंबे समय से नशा बेचने और तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं. स्थानीय लोगों ने भी इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दी थी. इन्हीं सूचनाओं और शिकायतों के आधार पर बुधवार तड़के यह विशेष अभियान चलाया गया. करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई.