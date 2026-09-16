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फरीदाबाद में पुलिस-बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों घायल

फरीदाबाद में पुलिस-बदमाशों की मुठभेड़ ( ETV Bharat )