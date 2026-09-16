फरीदाबाद में पुलिस-बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों घायल
फरीदाबाद में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हुए. दोनों दिल्ली निवासी हैं. पुलिस ने हथियार और बाइक बरामद की.
Published : September 16, 2026 at 11:27 AM IST
फरीदाबाद:फरीदाबाद में बुधवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है. दरअसल, मवई गांव के पास नहर किनारे हुई इस कार्रवाई में पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी. घायल आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए बीके अस्पताल पहुंचाया. दोनों की पहचान सोनू और राहुल के रूप में हुई है. दोनों दिल्ली के रहने वालेहैं.
देर रात गश्त कर रही थी टीम: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि, "क्राइम ब्रांच बीपीटीपी और क्राइम ब्रांच सेक्टर-85 की टीम देर रात इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान नहर किनारे पुलिस टीम को काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए. पुलिस को देखकर बाइक सवारों ने रास्ता बदलने की कोशिश की और वहां से निकलने लगे. पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी."
पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई: पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि, "पुलिस और बदमाशों के बीच कुछ देर तक आमने-सामने फायरिंग हुई. दोनों ओर से एक दर्जन से अधिक राउंड चलाए गए. पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी. गोली लगने के बाद दोनों घायल होकर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें काबू कर लिया. मुठभेड़ की सूचना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं."
दो क्राइम ब्रांच टीमों की कार्रवाई:यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच बीपीटीपी और क्राइम ब्रांच सेक्टर-85 की टीम ने संयुक्त रूप से की. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे. साथ ही उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.
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