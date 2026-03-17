सूरजकुंड में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, ज्वेलरी लूट के आरोपी धर्मवीर के पैर में लगी गोली
फरीदाबाद के सूरजकुंड में पुलिस मुठभेड़ के दौरान ज्वेलरी लूट का आरोपी धर्मवीर उर्फ बाबू के पैर में गोली लग गई.
Published : March 17, 2026 at 10:22 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के थाना सूरजकुंड क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे क्राइम ब्रांच और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के अनुसार ज्वेलरी लूट के मामले में वांछित बदमाश धर्मवीर उर्फ बाबू को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई थी. इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें बदमाश के सीधे पैर में गोली लग गई. घायल हालत में उसे मौके पर ही काबू कर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
गुप्त सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी: इस बारे में क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 के इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि, "गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुगलकाबाद-सूरजकुंड रोड पर घेराबंदी की थी. इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर एक युवक आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया."
पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश: पुलिस के अनुसार आरोपी ने रुकने के बजाय बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागने की कोशिश की. अनिल कुमार ने कहा कि, “जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई, जिससे वह गिर पड़ा और उसे पकड़ लिया गया."
कई संगीन मामलों में वांछित था आरोपी: पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम धर्मवीर उर्फ बाबू बताया. वो यूपी के संभल जिला का निवासी है. पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ लूट, हत्या, फिरौती और हत्या के प्रयास सहित करीब 11 मामले दर्ज हैं. इस मामले में उसके दो साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी रेहान उर्फ रॉबिन अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.
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