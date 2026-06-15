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फरीदाबाद पुलिस का नशे के खिलाफ रातभर चला अभियान, छापेमारी में हथियार बरामद, आरोपी फरार

फरीदाबाद पुलिस ने अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को शराब नहीं मिली, लेकिन देसी कट्टा बरामद किया.

Faridabad Ballabgarh Police Raid
फरीदाबाद पुलिस का नशे के खिलाफ रातभर चला अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 15, 2026 at 10:45 AM IST

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फरीदाबाद: नशे और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बल्लभगढ़ के आजाद नगर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध घर पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान अवैध शराब तो बरामद नहीं हुई, लेकिन घर के अंदर से एक देसी कट्टा मिलने के बाद मामला आर्म्स एक्ट के तहत जांच के दायरे में आ गया.

सूचना के आधार पर पहुंची टीम: क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव और बल्लभगढ़ सिटी थाना पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि लेखराज नामक व्यक्ति अपने घर से अवैध शराब बेच रहा है. पुलिस को इस संबंध में कुछ वीडियो भी प्राप्त हुए थे. इन्हीं शिकायतों और सबूतों के आधार पर पुलिस टीम ने देर रात घर पर दबिश दी.

छापेमारी में हथियार बरामद, आरोपी फरार (ETV Bharat)

दरवाजा नहीं खुला तो तोड़कर घुसी पुलिस: पुलिस के पहुंचने पर घर के लोगों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. टीम ने कई बार दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया. इसके बाद पुलिस ने ग्राइंडर और हथौड़े की मदद से दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया. तलाशी के दौरान पूरे मकान की जांच की गई.

बेड के अंदर मिला देसी कट्टा: तलाशी के दौरान पुलिस को अवैध शराब नहीं मिली, लेकिन एक कमरे में रखे बेड के अंदर से देसी कट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान घर में मौजूद लोग पिछले दरवाजे से फरार हो गए. मुख्य आरोपी लेखराज भी मौके से भागने में सफल रहा.

आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई: क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव के प्रभारी सुंदर सिंह ने कहा, "लेखराज के खिलाफ पहले से अवैध शराब बिक्री, आर्म्स एक्ट और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं. क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." वहीं, सिटी थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया, "मामले की जांच जारी है. फरार आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

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