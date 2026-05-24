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ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत फरीदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 22 किलो गांजे के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार

फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 किलो गांजे के साथ तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है.

Faridabad Police arrested three people with 22 kg of ganja under Operation Trackdown
ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत फरीदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 24, 2026 at 6:09 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 6:22 PM IST

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फ़रीदाबाद : हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 किलो गांजे के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले का खुलासा क्राइम ब्रांच एसीपी वरुण दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया. एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि जिले में लगातार सर्च और कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से करीब 22 किलो गांजा बरामद किया गया है.

ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत फरीदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

पहले से कई मामले दर्ज : पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बिहार, ओडिशा और नेपाल के रास्ते गांजा लाकर फरीदाबाद में सप्लाई करते थे. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद के रहने वाले हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इन आरोपियों पर पहले से चोरी, स्नैचिंग और नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं. क्राइम ब्रांच एसीपी वरुण दहिया ने कहा कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि पुलिस केवल छोटे सप्लायरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस नेटवर्क के पीछे बैठे मुख्य सरगनाओं तक भी पहुंचने का काम किया जाएगा. फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने और शहर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे.

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Last Updated : May 24, 2026 at 6:22 PM IST

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