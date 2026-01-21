फरीदाबाद में एक करोड़ रुपये की सिगरेट लूट कांड का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार

ETV Bharat / state

January 21, 2026

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिला स्थित बल्लभगढ़ क्षेत्र में 28-29 दिसंबर की रात एक सिगरेट वेयरहाउस से एक करोड़ रुपये मूल्य की सिगरेट लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. फरीदाबाद पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें 4 वे लोग हैं जो लूट में शामिल थे. एक व्यक्ति कैरियर के रूप में शामिल था और 2 लोगों ने सिगरेट को खरीदा था. अपराधी वेयरहाउस के सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर 60,000 सिगरेट डिब्बे लूट कर फरार हो गए थे. सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने प्रेस वार्ता करते अपराधियों के गिरफ्तारी की जानकारी दी. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 6 हजार पैकेट सिगरेट और 5 लाख 65 हजार कैश इनके पास से बरामद किया है. शेष राशि की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है.

60000 सिगरेट के डिब्बे लूट गए थे: प्रेस वार्ता के दौरान क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने बताया कि "बीती 28-29 दिसंबर की रात को सिगरेट के एक वेयरहाउस पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाते हुए 60000 सिगरेट के डिब्बे लूट गए थे. लूटे गए सिगरेट की कीमत लगभग एक करोड़ रुपए है. इस वारदात को लेकर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की तीन टीमें नियुक्त की गई थी. इसके बाद सेक्टर 30 मुख्यालय की टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लूट करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है ."

एक करोड़ के सिगरेट लूट मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार (Etv Bharat)

रेकी के बाद प्लानिंग कर वारदात को दिया गया था अंजामः सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि "इस मामले में सात अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अपराधियों ने कंपनी से सप्लाई के लिए निकले वाहन की रेकी की थी. इसके बाद उन्होंने बल्लभगढ़ की भूदत्त कॉलोनी के वेयरहाउस में माल को उतरता देख. प्लानिंग करके उसे निशाना बनाया और लूट को अंजाम दिया. इसके अलावा लूट का माल ले जाने के लिए इन्होंने दिल्ली से एक ऑटो भी चुराया था. उसके बाद ऑटो से सिगरेट की पैकेट को उतार कर दूसरे गाड़ी में डाला और उसे लेकर आरोपी गाजियाबाद चले गए, जहां पर उन्होंने सिगरेट के डब्बे को बेच दिया था. एसीपी ने बताया कि कुछ आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं. वहीं कुछ पर चोरी के पहले से भी मामले दर्ज हैं."

कांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरारः आपको बता दें इस लूट में अभी तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है. वहीं ऑटो के बाद जिस गाड़ी में आरोपियों ने सिगरेट डाला उसके ड्राइवर और उस गाड़ी को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लिया है. इसके अलावा जिन दुकानदारों ने सिगरेट को खरीदा था, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है. मामले का मुख्य आरोपी राकेश अभी भी फरार है.

