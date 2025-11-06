ETV Bharat / state

टी-शर्ट पर हत्यारा और स्कूटी पर 420, फरीदाबाद पुलिस ने मिस्ट्री को सुलझाया

फरीदाबाद: टी-शर्ट पर हत्यारा और स्कूटी की नंबर प्लेट पर 420 लिखवा कर घूमने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया. दरअसल फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें एक शख्स स्कूटी चलाता नजर आ रहा है. जिसकी टी-शर्ट के पीछे हत्यारा लिखा है और उसकी स्कूटी की नंबर प्लेट पर 420 लिखा है. वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी.

फरीदाबाद में शख्स गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए डबुआ थाना प्रभारी रणधीर सिंह की टीम ने जांच शुरू की. पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए शख्स की पहचान की और बुधवार को डबुआ मार्केट से उसे पकड़ लिया. पकड़े गए शख्स की पहचान फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी निवासी लखन के रूप में हुई है. जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. शख्स पेशे से मीट की दुकान चलाता है.

टी-शर्ट पर हत्यारा और स्कूटी पर 420, फरीदाबाद पुलिस ने मिस्ट्री को सुलझाया (Etv Bharat)

पुलिस पूछताछ में खुलासा: पुलिस ने जब लखन से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वो मीट का काम करता है और मुर्गा काटने का काम होने के कारण उसने मार्केट से हत्यारा नाम की टी-शर्ट खरीदी थी. उसे ये टी-शर्ट पहनने में कोई गलत बात नहीं लगी, इसलिए वो इसे अक्सर पहनकर दुकान या मार्केट चला जाता था. वहीं जब पुलिस ने स्कूटी पर 420 लिखने का कारण पूछा, तो लखन ने बताया कि उसकी स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी है. उसने मजे के तौर पर 420 नंबर खुद लिखवा लिया, क्योंकि उसे ये नंबर पसंद था और स्टाइलिश लगता है. लखन ने ये भी बताया कि स्कूटी पर मॉन्स्टर के स्टिकर भी उसी ने लगवाए थे.