टी-शर्ट पर हत्यारा और स्कूटी पर 420, फरीदाबाद पुलिस ने मिस्ट्री को सुलझाया
Faridabad Police Arrested Man: टी-शर्ट पर हत्यारा और स्कूटी की नंबर प्लेट पर 420 लिखवा कर घूमने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया.
Published : November 6, 2025 at 8:52 AM IST
फरीदाबाद: टी-शर्ट पर हत्यारा और स्कूटी की नंबर प्लेट पर 420 लिखवा कर घूमने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया. दरअसल फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें एक शख्स स्कूटी चलाता नजर आ रहा है. जिसकी टी-शर्ट के पीछे हत्यारा लिखा है और उसकी स्कूटी की नंबर प्लेट पर 420 लिखा है. वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी.
फरीदाबाद में शख्स गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए डबुआ थाना प्रभारी रणधीर सिंह की टीम ने जांच शुरू की. पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए शख्स की पहचान की और बुधवार को डबुआ मार्केट से उसे पकड़ लिया. पकड़े गए शख्स की पहचान फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी निवासी लखन के रूप में हुई है. जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. शख्स पेशे से मीट की दुकान चलाता है.
पुलिस पूछताछ में खुलासा: पुलिस ने जब लखन से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वो मीट का काम करता है और मुर्गा काटने का काम होने के कारण उसने मार्केट से हत्यारा नाम की टी-शर्ट खरीदी थी. उसे ये टी-शर्ट पहनने में कोई गलत बात नहीं लगी, इसलिए वो इसे अक्सर पहनकर दुकान या मार्केट चला जाता था. वहीं जब पुलिस ने स्कूटी पर 420 लिखने का कारण पूछा, तो लखन ने बताया कि उसकी स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी है. उसने मजे के तौर पर 420 नंबर खुद लिखवा लिया, क्योंकि उसे ये नंबर पसंद था और स्टाइलिश लगता है. लखन ने ये भी बताया कि स्कूटी पर मॉन्स्टर के स्टिकर भी उसी ने लगवाए थे.
शख्स ने मानी गलती: थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि "करीब एक सप्ताह में कई लोगों ने फोन करके सूचना दी थी कि मार्केट में एक युवक हत्यारा लिखी टी-शर्ट और स्कूटी पर 420 लिखवा कर घूम रहा है. जिससे आसपास के लोगों और बच्चों में डर का माहौल बन गया. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने युवक की पहचान की और उसे डबुआ मार्केट से पकड़कर थाने लेकर आई. पूछताछ में लखन ने अपनी गलती कबूल की और कहा कि वो अब ऐसी टी-शर्ट नहीं पहनेगा और अपनी स्कूटी से 420 का निशान भी हटा देगा."
'कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई': रणधीर सिंह ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में नियम अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि इस तरह की हरकतें करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर डर फैलाने, कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने या समाज में गलत संदेश देने वाली कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डबुआ थाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे.
