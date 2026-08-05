फरीदाबाद प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लूटपाट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी
फरीदाबाद पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण और लूट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल तीसरे की तलाश जारी है.
Published : August 5, 2026 at 5:00 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा सेंट्रल ने प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं. मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.
सुनसान जगह पर बनाया निशाना: इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि, "26 और 27 जुलाई की दरम्यानी रात भारत कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमरेश पाठक अपनी स्विफ्ट कार से जा रहे थे. खड्डा कॉलोनी के पास कार रोककर नीचे उतरते ही तीन युवकों ने उन्हें जबरन कार की पिछली सीट पर बैठाकर उनका अपहरण कर लिया. आरोपियों ने सुनसान जगह का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया."
नकदी, मोबाइल और घड़ी लूटी: पुलिस की मानें तो आरोपियों ने पीड़ित से 4,600 रुपये नकद, एक सैमसंग मोबाइल, एक आईफोन-14, दो डेबिट कार्ड और हाथ की घड़ी लूट ली. इसके बाद आरोपी पीड़ित को उसकी ही कार सहित थाना भूपानी क्षेत्र के गांव टिकावली के पास छोड़कर फरार हो गए. जाते समय वे कार की चाबी भी अपने साथ ले गए ताकि पीड़ित तत्काल उनका पीछा न कर सके.
तकनीकी जांच से पुलिस तक पहुंचे आरोपी: एसीपी अमन यादव ने आगे बताया कि, "मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा सेंट्रल ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर जांच शुरू की. जांच के दौरान 4 अगस्त को पुलिस ने हेमंत उर्फ अन्नू (24) और राजा (18) को गिरफ्तार कर लिया. दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव चोन्डेरा के रहने वाले हैं और फिलहाल फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी में रह रहे थे."
पूछताछ में किया वारदात का खुलासा: पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की. जांच में सामने आया कि दोनों डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते थे और उन्होंने अकेले बैठे प्रॉपर्टी डीलर को आसान शिकार समझकर इस अपराध की योजना बनाई थी.
फरार आरोपी की तलाश जारी: एसीपी अमन यादव ने बताया कि, "मामले में शामिल तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. उसकी गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह और अन्य संभावित वारदातों के संबंध में भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है."
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