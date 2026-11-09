डेटिंग ऐप पर अमीरों को फंसाती थी, होटल में नशीला ड्रिंक देकर लूट और फिर ब्लैकमेलिंग, फरीदाबाद में मां-बेटी गिरफ्तार
Faridabad Tinder Scam: फरीदाबाद में टिंडर के जरिए लोगों को फंसाकर होटल में लूट और रेप केस की धमकी से वसूली करने वाली मां-बेटी गिरफ्तार.
Published : November 9, 2026 at 11:45 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में पुलिस ने ठगी और ब्लैकमेलिंग के मामले में मां-बेटी को गिरफ्तार किया है. उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली दोनों महिलाओं पर करीब पांच वर्षों से अलग-अलग शहरों में लोगों को निशाना बनाने का आरोप है. क्राइम ब्रांच बड़खल की जांच में गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम और अंडमान-निकोबार तक इस नेटवर्क के तार मिलने की बात सामने आई है.
महंगी लाइफस्टाइल देखकर चुनती थी शिकार: पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार मां-बेटी ने लोगों को अपने जाल में फंसाने का एक खास तरीका तैयार कर रखा था. बेटी डेटिंग ऐप और सोशल मीडिया पर ऐसे पुरुषों की प्रोफाइल तलाशती थी, जिनकी तस्वीरों और पोस्ट से महंगी जीवनशैली का पता चलता था. महंगी गाड़ियां, सोने की चेन, लग्जरी होटल और दूसरी महंगी चीजें देखकर संभावित शिकार चुने जाते थे. इसके बाद युवती फर्जी नाम से उनसे संपर्क करती और धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाकर भरोसा जीतने की कोशिश करती थी.
फर्जी नाम से बनाती थी डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल: जांच में सामने आया कि युवती अलग-अलग नामों से सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाती थी. किसी व्यक्ति से संपर्क होने के बाद वह तुरंत मिलने की बात नहीं करती थी, बल्कि कई दिनों तक बातचीत जारी रखती थी. इस दौरान सामने वाले की आर्थिक स्थिति और रहन-सहन के बारे में जानकारी जुटाई जाती थी. जब उसे लगता था कि व्यक्ति पूरी तरह भरोसे में आ चुका है तो मिलने का प्रस्ताव रखा जाता था. इसके लिए होटल को मुलाकात की जगह बनाया जाता था.
होटल में ड्रिंक देकर बेहोश करने का आरोप: पुलिस के मुताबिक होटल में मुलाकात के दौरान युवती व्यक्ति को पीने के लिए ड्रिंक देती थी. आरोप है कि इसमें नशीला पदार्थ मिलाया जाता था, जिसके सेवन के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता था. इसी दौरान उसके पास मौजूद नकदी, सोने के गहने और अन्य कीमती सामान लेकर दोनों महिलाएं वहां से निकल जाती थीं. इस पूरे कथित घटनाक्रम में मां की भी भूमिका बताई जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस तरीके से कितने लोगों को निशाना बनाया गया.
फरीदाबाद के प्रॉपर्टी डीलर से खुला मामला: दरअसल, मां-बेटी की गिरफ्तारी का मामला फरीदाबाद के प्रॉपर्टी डीलर सूरज की शिकायत से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार अक्टूबर 2026 में सूरज को टिंडर ऐप पर एक युवती का मैसेज मिला था. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे फोन पर भी संपर्क होने लगा. करीब एक महीने तक बातचीत चलने के बाद युवती ने सूरज को फरीदाबाद के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया. बताया जा रहा है कि युवती ने मुलाकात से पहले ही होटल में कमरा बुक कर लिया था.
पांच तोले की सोने की चेन और 20 हजार रुपये गायब: सूरज जब होटल पहुंचा तो युवती ने उसे पीने के लिए ड्रिंक दी. आरोप है कि कुछ समय बाद वह बेहोश हो गया. कई घंटे बाद जब उसे होश आया तो युवती कमरे से गायब थी. उसके गले में पहनी करीब पांच तोले की सोने की चेन और जेब में रखे 20 हजार रुपये भी नहीं मिले. पीड़ित ने होटल स्टाफ से युवती के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन होटल में दर्ज नाम और पता सही नहीं पाए गए. इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.
सामान नहीं मिला तो रेप केस में फंसाने की धमकी: पुलिस की पूछताछ में कथित ठगी का एक और तरीका सामने आया है. आरोप है कि यदि होटल में मिलने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा नकदी या कीमती सामान नहीं होता था तो युवती की मां वहां पहुंच जाती थी. इसके बाद दोनों महिलाएं मिलकर उसे दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थीं. कानूनी कार्रवाई और सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर कथित तौर पर रकम मांगी जाती थी. पुलिस को आशंका है कि इस तरीके से भी कई लोगों से पैसे वसूले गए होंगे. हालांकि, अब तक पीड़ितों की वास्तविक संख्या और कुल वसूली गई रकम का पता नहीं चल पाया है.
पांच साल पहले शुरू किया था ठगी का खेल: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला की उम्र करीब 50 वर्ष और उसकी बेटी की उम्र लगभग 24 साल है. दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली हैं. जांच में सामने आया है कि करीब पांच साल पहले जब बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, तभी दोनों ने कथित तौर पर इस तरह लोगों को निशाना बनाना शुरू किया था. फिल्मों में दिखाए जाने वाले अपराध के तरीकों से प्रभावित होकर उन्होंने इस तरह पैसे कमाने की योजना बनाई थी. इसके बाद धीरे-धीरे दूसरे शहरों में भी संपर्क और वारदातों का दायरा बढ़ता गया. पुलिस के मुताबिक, बेटी के पिता ने भी दोनों को परिवार से बेदखल कर रखा है.
हर शहर में बदल लेती थीं नाम और पहचान: पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों महिलाएं एक ही पहचान के साथ लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहती थीं. डेटिंग ऐप और सोशल मीडिया पर अलग-अलग नामों से प्रोफाइल बनाई जाती थीं. एक शहर में कथित वारदात के बाद दूसरी जगह पहुंचकर नई पहचान के साथ लोगों से संपर्क शुरू कर दिया जाता था. पुलिस का मानना है कि पहचान बदलने की इस रणनीति के कारण अलग-अलग शहरों में सामने आए मामलों को आपस में जोड़ना चुनौतीपूर्ण रहा होगा. वहीं, बदनामी और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होने के डर से कई पीड़ितों के शिकायत दर्ज नहीं कराने की भी आशंका है.
गुजरात से अंडमान-निकोबार तक खंगाली जा रही कड़ियां: इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच बड़खल के इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने कहा कि, "पूछताछ में कई राज्यों और शहरों से जुड़े संभावित मामलों की जानकारी मिली है. गुजरात, सूरत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली-एनसीआर और अंडमान-निकोबार से जुड़े मामलों की जानकारी सामने आई है. पुलिस इन स्थानों पर दर्ज शिकायतों और मुकदमों का रिकॉर्ड जुटा रही है. दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. पुलिस उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए डेटिंग ऐप अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल, फर्जी नाम और संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है. कथित तौर पर रकम वसूलने के तरीकों की भी जांच की जा रही है. फिलहाल जांच प्रभावित न हो, इसलिए पुलिस ने दोनों महिलाओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की है. दूसरे राज्यों से रिकॉर्ड मिलने और पूछताछ पूरी होने के बाद ही इस कथित नेटवर्क का पूरा दायरा, पीड़ितों की संख्या और वसूली गई रकम स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मां-बेटी ने कितने शहरों में इस तरीके से लोगों को निशाना बनाया."
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