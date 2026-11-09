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डेटिंग ऐप पर अमीरों को फंसाती थी, होटल में नशीला ड्रिंक देकर लूट और फिर ब्लैकमेलिंग, फरीदाबाद में मां-बेटी गिरफ्तार

फरीदाबाद में टिंडर के जरिए लोगों को फंसाकर होटल में लूट ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में पुलिस ने ठगी और ब्लैकमेलिंग के मामले में मां-बेटी को गिरफ्तार किया है. उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली दोनों महिलाओं पर करीब पांच वर्षों से अलग-अलग शहरों में लोगों को निशाना बनाने का आरोप है. क्राइम ब्रांच बड़खल की जांच में गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम और अंडमान-निकोबार तक इस नेटवर्क के तार मिलने की बात सामने आई है.

महंगी लाइफस्टाइल देखकर चुनती थी शिकार: पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार मां-बेटी ने लोगों को अपने जाल में फंसाने का एक खास तरीका तैयार कर रखा था. बेटी डेटिंग ऐप और सोशल मीडिया पर ऐसे पुरुषों की प्रोफाइल तलाशती थी, जिनकी तस्वीरों और पोस्ट से महंगी जीवनशैली का पता चलता था. महंगी गाड़ियां, सोने की चेन, लग्जरी होटल और दूसरी महंगी चीजें देखकर संभावित शिकार चुने जाते थे. इसके बाद युवती फर्जी नाम से उनसे संपर्क करती और धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाकर भरोसा जीतने की कोशिश करती थी.

फर्जी नाम से बनाती थी डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल: जांच में सामने आया कि युवती अलग-अलग नामों से सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाती थी. किसी व्यक्ति से संपर्क होने के बाद वह तुरंत मिलने की बात नहीं करती थी, बल्कि कई दिनों तक बातचीत जारी रखती थी. इस दौरान सामने वाले की आर्थिक स्थिति और रहन-सहन के बारे में जानकारी जुटाई जाती थी. जब उसे लगता था कि व्यक्ति पूरी तरह भरोसे में आ चुका है तो मिलने का प्रस्ताव रखा जाता था. इसके लिए होटल को मुलाकात की जगह बनाया जाता था. फरीदाबाद में मां-बेटी गिरफ्तार (ETV Bharat) होटल में ड्रिंक देकर बेहोश करने का आरोप: पुलिस के मुताबिक होटल में मुलाकात के दौरान युवती व्यक्ति को पीने के लिए ड्रिंक देती थी. आरोप है कि इसमें नशीला पदार्थ मिलाया जाता था, जिसके सेवन के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता था. इसी दौरान उसके पास मौजूद नकदी, सोने के गहने और अन्य कीमती सामान लेकर दोनों महिलाएं वहां से निकल जाती थीं. इस पूरे कथित घटनाक्रम में मां की भी भूमिका बताई जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस तरीके से कितने लोगों को निशाना बनाया गया. फरीदाबाद के प्रॉपर्टी डीलर से खुला मामला: दरअसल, मां-बेटी की गिरफ्तारी का मामला फरीदाबाद के प्रॉपर्टी डीलर सूरज की शिकायत से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार अक्टूबर 2026 में सूरज को टिंडर ऐप पर एक युवती का मैसेज मिला था. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे फोन पर भी संपर्क होने लगा. करीब एक महीने तक बातचीत चलने के बाद युवती ने सूरज को फरीदाबाद के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया. बताया जा रहा है कि युवती ने मुलाकात से पहले ही होटल में कमरा बुक कर लिया था. पांच तोले की सोने की चेन और 20 हजार रुपये गायब: सूरज जब होटल पहुंचा तो युवती ने उसे पीने के लिए ड्रिंक दी. आरोप है कि कुछ समय बाद वह बेहोश हो गया. कई घंटे बाद जब उसे होश आया तो युवती कमरे से गायब थी. उसके गले में पहनी करीब पांच तोले की सोने की चेन और जेब में रखे 20 हजार रुपये भी नहीं मिले. पीड़ित ने होटल स्टाफ से युवती के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन होटल में दर्ज नाम और पता सही नहीं पाए गए. इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.