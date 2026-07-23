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फरीदाबाद में पेट्रोल पंप बना रणक्षेत्र, 50 रुपये के पेट्रोल को लेकर हुआ हंगामा, चले लाठी-डंडे, हुई जमकर मारपीट

फरीदाबाद में पेट्रोल पंप बना रणक्षेत्र ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के एनआईटी-5 स्थित बहादुर चौक के पास भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर महज 50 रुपये के पेट्रोल को लेकर शुरू हुआ. विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया. वहीं, इस पूरे घटना का वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो रही है. एक युवक पेट्रोल पंप कर्मचारी पर डंडे से हमला कर रहा है. वहीं, घटना की सूचना मिलने पर एनआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामले की जांच शुरू कर दी. 50 रुपये के पेट्रोल पर शुरू हुआ विवाद: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो गांधी कॉलोनी निवासी निखिल स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचा था. निखिल का आरोप है कि उसने कर्मचारी से 200 रुपये का पेट्रोल भरने को कहा था, लेकिन केवल 150 रुपये का पेट्रोल डाला गया. इसी 50 रुपये के अंतर को लेकर कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़कर हाथापाई में बदल गया. निखिल ने कहा कि, "मैंने 200 रुपये का पेट्रोल भरने के लिए कहा था, लेकिन 150 रुपये का ही पेट्रोल डाला गया. जब मैंने इसका विरोध किया तो विवाद शुरू हो गया और दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई." 50 रुपये के पेट्रोल को लेकर हुआ हंगामा (ETV Bharat)