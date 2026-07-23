फरीदाबाद में पेट्रोल पंप बना रणक्षेत्र, 50 रुपये के पेट्रोल को लेकर हुआ हंगामा, चले लाठी-डंडे, हुई जमकर मारपीट
फरीदाबाद में 50 रुपये के पेट्रोल को लेकर पेट्रोल पंप पर विवाद बढ़ा. दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.
Published : July 23, 2026 at 10:30 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के एनआईटी-5 स्थित बहादुर चौक के पास भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर महज 50 रुपये के पेट्रोल को लेकर शुरू हुआ. विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया. वहीं, इस पूरे घटना का वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो रही है. एक युवक पेट्रोल पंप कर्मचारी पर डंडे से हमला कर रहा है. वहीं, घटना की सूचना मिलने पर एनआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामले की जांच शुरू कर दी.
50 रुपये के पेट्रोल पर शुरू हुआ विवाद: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो गांधी कॉलोनी निवासी निखिल स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचा था. निखिल का आरोप है कि उसने कर्मचारी से 200 रुपये का पेट्रोल भरने को कहा था, लेकिन केवल 150 रुपये का पेट्रोल डाला गया. इसी 50 रुपये के अंतर को लेकर कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़कर हाथापाई में बदल गया. निखिल ने कहा कि, "मैंने 200 रुपये का पेट्रोल भरने के लिए कहा था, लेकिन 150 रुपये का ही पेट्रोल डाला गया. जब मैंने इसका विरोध किया तो विवाद शुरू हो गया और दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई."
पेट्रोल पंप कर्मचारियों का आरोप: वहीं, पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना है कि विवाद के बाद निखिल ने अपने पिता और भाई को मौके पर बुला लिया. कर्मचारियों के अनुसार दोनों डंडे लेकर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ मारपीट की. इस दौरान कर्मचारी इंद्रजीत के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है. एक महिला कर्मचारी पूनम ने कहा कि, "गाली-गलौज और मारपीट की शुरुआत युवक और उसके साथ मौजूद उसकी मां ने की थी. इसके बाद स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई और मामला हिंसक हो गया."
पुलिस ने शुरू की जांच: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही एनआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर थाने ले गई. पुलिस वीडियो की भी जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके. मामले में पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि, "पूरे मामले की जांच की जा रही है. वायरल वीडियो सहित सभी पहलुओं की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई और मारपीट की जिम्मेदारी किस पक्ष की थी."
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