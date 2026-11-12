पहले घर से बाहर बुलाया, फिर बहस की और चला दी ताबड़तोड़ गोलियां, फरीदाबाद में परमजीत हत्याकांड का खौफनाक वीडियो
Faridabad Paramjeet Murder Case: फरीदाबाद में परमजीत हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. जिसमें आरोपी फायरिंग करता नजर आ रहा है.
Published : November 12, 2026 at 11:16 AM IST
फरीदाबाद: परमजीत हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें आरोपी परमजीत को गोलियों से भूनता नजर आ रहा है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मोहन उर्फ मोनू पहले से ही पूरा प्लान बनाकर आया था. उसने अपनी कार परमजीत के घर के सामने स्टार्ट हालत में खड़ी की थी. इसके बाद वो हथियार लेकर घर से बाहर निकला और कुछ ही देर में खूनी वारदात को अंजाम दे दिया.
परमजीत हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो: मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की गतिविधियां कैद हुई हैं. मोनू वारदात से पहले सोसायटी के बाहर से डांस करता हुआ अपने घर की तीसरी मंजिल पर गया था. लगभग पांच मिनट बाद वो पिस्टल और मैगजीन लेकर नीचे आया. इसके बाद उसने परमजीत को आवाज देकर बाहर बुलाया. दोनों के बीच हुई बातचीत कुछ ही मिनटों में गोलीबारी में बदल गई.
चार मिनट तक हुई बातचीत, फिर निकाली पिस्टल: सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि परमजीत के बाहर आने के बाद आरोपी के साथ उनकी करीब चार मिनट तक बातचीत हुई. शुरुआत में मोनू ने पार्किंग में गाड़ी लगाने का मुद्दा उठाया, लेकिन धीरे-धीरे बातचीत पुराने विवादों तक पहुंच गई. इस दौरान आरोपी ने परमजीत से पूछा कि क्या वो उसे विधवा समझते हैं. परमजीत ने उसे स्पष्ट रूप से अपनी बात बताने के लिए कहा.
आरोपी ने अचानक की फायरिंग: आरोपी मोनू ने कुछ दिन पहले हुई मारपीट का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि परमजीत ने अपने दोस्तों से उसकी पिटाई करवाई थी. परमजीत ने इस आरोप को गलत बताया. दोनों के बीच बहस बढ़ने पर आरोपी ने अचानक पिस्टल निकाल ली और गोलियां चलानी शुरू कर दीं. जान बचाने के लिए परमजीत सोसायटी के गेट की ओर भागे, लेकिन आरोपी उनके पीछे पहुंच गया. परमजीत के जमीन पर गिरने के बाद भी आरोपी ने फायरिंग जारी रखी.
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जमीन पर गिरा आरोपी, फिर संभलकर दोबारा की फायरिंग: वारदात के दौरान परमजीत ने घायल अवस्था में भी आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया. इसी संघर्ष में मोनू भी नीचे गिर गया. इस बीच परमजीत की मां घटनास्थल पर पहुंच गईं. आरोप है कि आरोपी ने इसके बाद अपनी पिस्टल की मैगजीन दोबारा लोड की और परमजीत पर फिर से गोलियां दागीं. इस दौरान उसने परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी. परमजीत की मां ने आरोपी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया.
परमजीत को 9 गोलियां लगी: पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वारदात में लगभग 14 से 16 राउंड फायर किए गए. इनमें से नौ गोलियां परमजीत को लगीं. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.
पार्किंग विवाद में कुत्ते को लेकर कहासुनी: पुलिस जांच में दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव की बात सामने आई है. दोनों एक ही मकान में रहते थे. मकान नंबर 641 की पहली मंजिल पर परमजीत का परिवार था, जबकि मोहन उर्फ मोनू शर्मा तीसरी मंजिल पर रहता था. पार्किंग में वाहन खड़ा करने को लेकर दोनों परिवारों के बीच अक्सर विवाद होता था. इसके अलावा आरोपी के जर्मन शेफर्ड कुत्ते को कॉमन पार्किंग में शौच कराने को लेकर भी आपत्ति जताई जाती थी.
परमजीत ने आरोपी को खिलाफ पुलिस को दी थी शिकायत: हाल ही में पार्किंग के साझा गेट को नुकसान पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया था. घटना वाले दिन सुबह भी परमजीत ने अनखीर पुलिस चौकी में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद हुआ. आरोप है कि परमजीत के साथ जिम जाने वाले कुछ युवकों ने मोनू के साथ मारपीट की थी. पुलिस इस घटना को भी हत्या के पीछे की संभावित वजह के रूप में देख रही है.
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सिंगापुर में नौकरी करते थे परमजीत, शादी में आए थे फरीदाबाद: मृतक परमजीत धनखड़ की उम्र करीब 42 से 43 वर्ष थी. वह हिसार जिले के रावलवास खुर्द गांव के मूल निवासी थे. उनका पेशेवर करियर भी काफी अच्छा रहा था. वह पहले टेक महिंद्रा में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के रीजनल बिजनेस हेड रह चुके थे. इसके बाद FPT Software में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे थे. परमजीत सिंगापुर में रहते थे. परिवार में शादी समारोह होने के कारण वह भारत आए हुए थे और कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद पहुंचे थे. परिवार के साथ खुशियां मनाने आए परमजीत की हत्या से परिजनों और परिचितों में शोक है.
पुलिस रिमांड तीन दिन बढ़ा, दो पिस्टल बरामद: हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी मोहन उर्फ मोनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की जांच अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम कर रही है. 11 नवंबर को अदालत ने पूछताछ के लिए आरोपी का पुलिस रिमांड तीन दिन और बढ़ा दिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दो पिस्टल बरामद की हैं. अब इनके सीरियल नंबर और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है. वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
FIR में आरोपी के परिजनों का भी नाम: एफआईआर में आरोपी की पत्नी, बेटे, बेटी और भाई के नाम भी शामिल किए गए हैं. पुलिस यह जांच कर रही है कि वारदात के समय परिवार के सदस्य कहां थे और क्या किसी ने आरोपी को घटना के बाद भागने में सहायता पहुंचाई थी.
परमजीत के परिवार को मिली पुलिस सुरक्षा: हत्याकांड के बाद परमजीत के परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. ये पुलिसकर्मी आधुनिक हथियारों से लैस हैं. वहीं, आरोपी के घर पर ताला लगा हुआ है.
पुलिस का जांच जारी: फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, बरामद हथियारों, कार और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि लंबे समय से चल रहे घरेलू और पार्किंग विवाद ने हत्या जैसी गंभीर वारदात का रूप कैसे लिया और क्या आरोपी ने पहले से इसकी योजना बना रखी थी.
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