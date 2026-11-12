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पहले घर से बाहर बुलाया, फिर बहस की और चला दी ताबड़तोड़ गोलियां, फरीदाबाद में परमजीत हत्याकांड का खौफनाक वीडियो

Faridabad Paramjeet Murder Case ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: परमजीत हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें आरोपी परमजीत को गोलियों से भूनता नजर आ रहा है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मोहन उर्फ मोनू पहले से ही पूरा प्लान बनाकर आया था. उसने अपनी कार परमजीत के घर के सामने स्टार्ट हालत में खड़ी की थी. इसके बाद वो हथियार लेकर घर से बाहर निकला और कुछ ही देर में खूनी वारदात को अंजाम दे दिया.

परमजीत हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो: मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की गतिविधियां कैद हुई हैं. मोनू वारदात से पहले सोसायटी के बाहर से डांस करता हुआ अपने घर की तीसरी मंजिल पर गया था. लगभग पांच मिनट बाद वो पिस्टल और मैगजीन लेकर नीचे आया. इसके बाद उसने परमजीत को आवाज देकर बाहर बुलाया. दोनों के बीच हुई बातचीत कुछ ही मिनटों में गोलीबारी में बदल गई.