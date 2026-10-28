ETV Bharat / state

दादाजी के निधन से टूट गए थे प्रणव सूरमा, परिवार ने बढ़ाया हौसला, फिर देश को दो गोल्ड दिला रचा इतिहास, बोले- "कर्म करते रहना चाहिए"

दादाजी के निधन से टूट गए थे प्रणव सूरमा ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: एशियन पैरा गेम्स-2026 में दो स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाले फरीदाबाद के पैरा एथलीट प्रणव सूरमा की सफलता के पीछे संघर्ष, अपनों का साथ और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा छिपा है. दरअसल, क्लब थ्रो एफ-51 में 32.87 मीटर का थ्रो कर गेम्स रिकॉर्ड बनाने और डिस्कस थ्रो में 11.66 मीटर के प्रदर्शन से एशियाई रिकॉर्ड कायम करने वाले प्रणव ने अपनी जीत के बाद जिंदगी के कई भावुक पहलुओं को ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान साझा किया.

प्रतियोगिता के लिए रवाना होने से पहले दादाजी को खोने का दुख, हादसे के बाद व्हीलचेयर पर जीवन बिताने की चुनौती और परिवार के हौसले ने उनके सफर को खास बना दिया. प्रणव ने बताया कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए.

प्रणव सूरमा ने एशियन पैरा गेम्स में दो स्वर्ण जीतकर रिकॉर्ड बनाया (ETV Bharat) दादाजी के निधन से टूट गए थे प्रणव: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान प्रणव ने कहा कि, " मेरे लिए एशियन पैरा गेम्स तक का सफर केवल खेल की चुनौती नहीं था, बल्कि भावनात्मक परीक्षा भी थी. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने से पहले मेरे दादाजी का निधन हो गया. मैं अपने दादाजी के बेहद करीब था. ऐसे में उनके जाने की खबर ने मुझे भीतर तक झकझोंर दिया. इससे पहले मैंने अपने इतने करीबी व्यक्ति को नहीं खोया था, इसलिए इस दुख को स्वीकार करना मेरे लिए बेहद मुश्किल था. दादाजी के निधन के बाद एक समय ऐसा आया, जब मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी. मैं मानसिक रूप से परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि इस दुख से कैसे उबरूं. ऐसे कठिन समय में परिवार के सदस्यों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और मुझे हिम्मत दी. परिवार ने मुझे समझाया कि खेल में हिस्सा लेना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना मेरे लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता है." परिवार के हौसले ने दुख से उबरने की दी ताकत: प्रणव ने बताया कि, "परिवार के समझाने और प्रोत्साहित करने के बाद मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया. इसके बाद मैंने अपना ध्यान खेल पर केंद्रित किया और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की. ये दो स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय मैं अपने परिवार को देता हूं. खिलाड़ी के जीवन में परिवार का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है. मैदान पर प्रदर्शन करने के लिए शारीरिक तैयारी के साथ मानसिक मजबूती भी जरूरी है. जब निजी जिंदगी में कोई बड़ा दुख सामने आता है, तो अपनों का साथ ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है. दादाजी को खोने का दुख मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन परिवार ने मुझे संभाला और मैं देश के लिए दो स्वर्ण पदक जीत कर लाया." 2011 के हादसे ने बदल दी जिंदगी: प्रणव सूरमा की सफलता को समझने के लिए उनके जीवन के उस दौर को जानना जरूरी है, जब एक सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी थी. साल 2011 में हुए गंभीर हादसे के बाद उनके सामने कई चुनौतियां आ गईं. प्रणव ने बताया कि, "हादसे से पहले वह सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन इसके बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं. हादसे के बाद डॉक्टरों ने उनके दोबारा चल पाने को लेकर भी उम्मीद नहीं जताई थी. ऐसी परिस्थिति में किसी के लिए भी भविष्य के बारे में सकारात्मक सोच बनाए रखना आसान नहीं होता. इसके बावजूद मैंने खुद को परिस्थितियों के सामने कमजोर नहीं पड़ने दिया. मैंने पढ़ाई जारी रखी और बैंक में नौकरी भी की. बाद में मैंने खेलों को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने तक का सफर तय किया." परिवार ने बढ़ाया हौसला (ETV Bharat) "इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए": प्रणव ने कहा कि, "जीवन में मुश्किलें आने पर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए.जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए. इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल देने वाला ऊपर वाला है." 2018 में शुरू किया पैरा एथलेटिक्स का सफर: प्रणव ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, " मैंने साल 2018 में पैरा एथलेटिक्स की शुरुआत की थी. शुरुआत में मैंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. हालांकि, साल 2019 और 2020 में मैं खेल जारी नहीं रख सका. इसके बाद साल 2022 में मैंने दोबारा मैदान पर वापसी की और अपने खेल को बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू किया. इसी दौरान मेरी मुलाकात कोच नवल से हुई. कोच ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अभ्यास के दौरान सही मार्गदर्शन दिया. लगातार मेहनत और कोच के सहयोग से मेरा प्रदर्शन बेहतर होता गया. धीरे-धीरे मैंने राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बनाई." "खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का सहयोग और बेहतर सुविधाएं जरूरी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी दो बार मुलाकात हो चुकी है. मैं फिर उनसे मिलना चाहता हूं. भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं. मेरी उनसे मिलने की इच्छा है." -प्रणव सूरमा, पैरा एथलीट