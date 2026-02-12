ETV Bharat / state

फरीदाबाद की नीमका जेल में अब्दुल रहमान की हत्या पर बड़ा एक्शन, जेल सुपरिंटेंडेंट हरेंद्र और डीएसपी निलंबित

फरीदाबाद : हरियाणा की फरीदाबाद जिला जेल नीमका में बंद संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद जेल सुपरिंटेंडेंट हरेंद्र और डीएसपी सुरक्षा जेल सचिन को निलंबित कर दिया गया है. डीजीपी जेल आलोक मित्तल ने दोनों अधिकारियों के सस्पेंशन की पुष्टि की है. इससे पहले ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में एक वार्डर और हेड वार्डर को भी सस्पेंड किया जा चुका है.

अब्दुल रहमान की जेल में हत्या : पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह के अनुसार, रविवार रात करीब 2:30 बजे जम्मू-कश्मीर के रहने वाले बदमाश अरुण चौधरी ने सुरक्षा सेल में बंद अब्दुल रहमान पर नुकीले पत्थर से हमला कर दिया. आरोप है कि अरुण चौधरी ने पत्थर से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर अब्दुल रहमान की हत्या कर दी. घटना के समय दोनों कैदी जेल की हाई-सिक्योरिटी सेल में बंद थे. वारदात के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और गंभीर रूप से घायल अब्दुल रहमान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश (Etv Bharat)

अधिकारियों पर एक्शन : प्राथमिक जांच में सुरक्षा व्यवस्था में चूक और निगरानी में लापरवाही की आशंका जताई गई है. सुरक्षा सेल में इस तरह की घटना ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है. वहीं, नारनौल के जेल सुपरिंटेंडेंट संजय बांगर को नीमका जेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और जेल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो.