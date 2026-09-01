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फरीदाबाद गांधी कॉलोनी में मजदूरी के पैसे मांगना पड़ा भारी, कांच की बोतल से हमला कर युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद में मजदूरी के पैसे मांगने पर विवाद हुआ. आरोपी ने कांच की बोतल से हमला किया. हमले में युवक की मौत हो गई.

Faridabad Murder Youth Killed in Dispute
मजदूरी के पैसे मांगना पड़ा भारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2026 at 12:43 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी में मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर हुआ विवाद जानलेवा साबित हुआ. कहासुनी के बाद एक युवक पर कांच की बोतल से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. मामले में थाना एनआईटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी पहचान गांधी कॉलोनी निवासी वीरेंद्र उर्फ कालू के रूप में हुई है.

रेलवे स्टेशन रोड पर हुआ विवाद: पुलिस के अनुसार 30 और 31 अगस्त की रात गांधी कॉलोनी स्थित रेलवे स्टेशन रोड पर सागर की हत्या हुई थी. शुरुआती जांच में सामने आया कि सागर मजदूरी के बकाया पैसे लेने के लिए वीरेंद्र के पास पहुंचा था. इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

मजदूरी के रुपये लेने पहुंचा था सागर: पुलिस को दी शिकायत में मृतक के पिता ओमपाल ने बताया कि उनका बेटा सागर 30 अगस्त को एनआईटी रेलवे स्टेशन के पास ठेके के नजदीक वीरेंद्र उर्फ कालू से मजदूरी के पैसे लेने गया था. वहां रुपये देने को लेकर दोनों में विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और आरोपी ने सागर पर हमला कर दिया.

फरीदाबाद गांधी कॉलोनी में मजदूरी के पैसे मांगना पड़ा भारी (ETV Bharat)

कांच की बोतल से किया हमला: आरोप है कि विवाद के दौरान वीरेंद्र ने वहां पड़ी कांच की बोतल उठाकर सागर के सिर और गर्दन पर वार कर दिए. गंभीर चोट लगने के बाद सागर की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही थाना एनआईटी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पिता की शिकायत पर केस दर्ज: इस बारे में एसीपी विनोद कुमार ने बताया कि, "मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान आरोपी ने सागर पर कांच की बोतल से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया."

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: मामले की जांच के बाद थाना एनआईटी पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.

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