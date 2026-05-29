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42 करोड़ की लागत से बनेगा फरीदाबाद के मुजेसर रेलवे अंडरपास, विधायक ने किया शिलान्यास

18 महीने में फरीदाबाद में 42 करोड़ की लागत से अंडरपास का निर्माण होगा. विधायक ने परियोजना के लिए भूमि-पूजन में हिस्सा लिया.

MUZAFFAR RAILWAY UNDERPASS
मुजफ्फर रेलवे अंडरपास निर्माण का विधायक ने किया शिलान्यास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 4:08 PM IST

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फरीदाबाद: देश की आजादी से पहले बने मुजेसर रेलवे फाटक पर आज बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाले मुजफ्फर रेलवे अंडरपास के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया. इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने उन्हें पगड़ी बांधकर, फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया.

18 माह में बनकर तैयारा होगा अंडरपास: विधायक मूलचंद शर्मा ने बताया कि "वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जहां अंडरपास बनाने की मंजूरी दी थी. आज वह दिन भी आ गया जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है. इस रेलवे फाटक पर अब तक हजारों लोग रेल एक्सीडेंट में अपनी जान गवा चुके हैं और अगले 18 महीनों में, यह अंडर पास बनकर तैयार हो जाएगा. इसके बन जाने से औद्योगिक क्षेत्र और सेक्टर एरिया के लोगों की कनेक्टिविटी दिल्ली मथुरा रोड से सीधी जुड़ेगी और लोगों का आवागमन, सुरक्षित और सुलभ होगा. साथ ही जहां उद्योगों का विकास होगा वहीं व्यापारी वर्ग का व्यापार भी बढ़ेगा."

42 करोड़ की लागत से बनेगा मुजफ्फर रेलवे अंडरपास (ETV Bharat)

2018 में अंडरपास बनाने की मिली थी मंजूरी: पत्रकारों से बातचीत करते हुए बल्लभगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि "पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय में वर्ष 2018 में मुजेसर रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने की मंजूरी मिली थी और आज हवन यज्ञ के साथ इस अंडरपास को बनाने का कार्य शुरू किया गया है जिसके लिए वह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं."

अंडरपास के लिए 12 करोड़ से हुई जमीन खरीद: उन्होंने कहा कि "इस प्रोजेक्ट के लिए आसपास की 12 करोड़ रुपए की जमीन सरकार द्वारा खरीदी गई है. कुल 30 करोड़ की लागत से यह रेलवे अंडरपास बनकर तैयार होगा और इस अंडरपास के बन जाने के बाद गांव मुजेसर सहित उद्योग क्षेत्र के सेक्टर 22, 23, 24, 25 से लेकर सेक्टर 55 तक के लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा. इससे दिल्ली मथुरा रोड हाईवे से लोगों की सीधी कनेक्टिविटी होगी."

200 साल पुराना है मुजेसर रेलवे फाटकः विधायक ने कहा कि "फोटो से पता चलता है की आज से पौने 200 साल पहले अंग्रेजों ने जहां रेलवे फाटक बनाया था. अब यहां अंडरपास बन जाने के बाद आवागमन सुखद होगा. दूरी कम होगी और लोगों का व्यापार बढ़ेगा. वहीं औद्योगिक क्षेत्र को और काम करने वाले मजदूरों का आना-जाना भी सुखद होगा. इस रेलवे फाटक पर अब तक हजारों लोग रेल एक्सीडेंट में अपनी जान गवा चुके हैं लेकिन अंडरपास बनने के बाद दुर्घटनाएं बंद हो जाएगी. अगले 18 महीनों में यह अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा."

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MUZAFFAR UNDERPASS IN FARIDABAD

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