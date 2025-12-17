ETV Bharat / state

प्रदूषण नियंत्रण पर फरीदाबाद मॉडल को मिली सराहना, दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर सरकार सख्त

फरीदाबाद: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिल्ली में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न शहरों के लिए तैयार की गई शहर-विशेष कार्ययोजनाओं के सख्त और प्रभावी जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा करना था, ताकि प्रदूषण पर ठोस और स्थायी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके.

फरीदाबाद नगर निगम की सक्रिय भागीदारी: बैठक में फरीदाबाद नगर निगम की ओर से आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने हिस्सा लिया. उन्होंने आगामी वर्ष के लिए फरीदाबाद का विस्तृत वायु प्रदूषण नियंत्रण एक्शन प्लान प्रस्तुत किया. प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने नगर निगम द्वारा अपनाए गए नवाचारों, जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों और भविष्य की रणनीतियों की विस्तार से जानकारी दी, जिसे केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों ने गंभीरता से सुना.

पॉटहोल रिपेयर वैन बनी चर्चा का केंद्र: बैठक के दौरान फरीदाबाद नगर निगम की पॉटहोल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वैन को एक प्रभावी और अभिनव पहल के रूप में विशेष सराहना मिली. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस मॉडल को “रोल मॉडल” करार देते हुए कहा कि, "सड़क के गड्ढों की त्वरित मरम्मत से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होती है, बल्कि सड़कों से उड़ने वाली धूल पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाता है."