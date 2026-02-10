ETV Bharat / state

फरीदाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मर्डर, बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ किया हमला, आरोपियों की तलाश जारी

फरीदाबाद : हरियाणा में एक बेटी को बचाने की कीमत एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. घटना फरीदाबाद के पल्ला इलाके की है, जहां पर कुछ युवक एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे. तभी एक युवक ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसे इस विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई. युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला : 32 वर्षीय जय सिंह मूल रूप से पलवल जिले के रहने वाले थे, लेकिन पिछले काफी वर्षों से वे फरीदाबाद के पल्ला इलाके में अपने दो बच्चों और पत्नी के साथ रहते थे. जयसिंह और उसका दोस्त सौरव अपनी गाड़ी में घर के बाहर बने एक खाली मैदान में बैठे थे, तभी एक लड़की के साथ कुछ बदमाश छेड़छाड़ कर रहे थे. उस दौरान लड़की के साथ भाई भी था. उसने बहन के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बारे में जय सिंह को बताया. जय सिंह ने छेड़छाड़ कर रहे लड़कों को डांटकर भगा दिया और फिर अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर कुछ खाने-पीने लगा. कुछ देर बाद प्लानिंग के तहत चार बदमाश आए, तब भी जयसिंह गाड़ी में ही बैठा था. उसका दोस्त सौरव तब गाड़ी में मौजूद नहीं था. मौका देख बदमाशों ने चाकू से जय सिंह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जब तक सौरव उसे बचाने आता, तब तक हमलावर चाकू से हमला कर भाग गए.

हमले में जय सिंह की मौत : घायल जयसिंह को सौरव ही घायल अवस्था में विकास को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन तब तक सौरव की मौत हो चुकी थी. मृतक जय सिंह के चचेरे भाई सुखबीर ने बताया कि बदमाशों ने जय सिंह पर लगभग एक दर्जन बार चाकू से वार किया जिसके चलते अस्पताल पहुंचते-पहुंचते जय सिंह की मौत हो गई. जय सिंह शादीशुदा था, जिसके दो बच्चे भी है. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है. वे चाहते हैं कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.