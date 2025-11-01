ETV Bharat / state

फरीदाबाद में नाबालिग से रेप मामला: एक आरोपी गिरफ्तार, दो अन्य की तलाश जारी

छठ पूजा की शाम से गायब थी छात्रा: सेंट्रल डीसीपी उषा किंदर ने बताया कि, "यह मामला 26 अक्टूबर की शाम की है, जब छात्रा अपने परिवार के साथ छठ पूजा में शामिल होने गई थी. पूजा स्थल पर ही छात्रा के पास एक फोन कॉल आया, जिसके बाद वह वहां से निकलकर कुछ युवकों के साथ कार में बैठकर चली गई. देर रात तक जब छात्रा घर नहीं लौटी, तो परिजन परेशान हो गए."

फरीदाबाद: शहर के ओल्ड थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और रेप के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अन्य दो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पिछले दो महीने से पीड़िता के संपर्क में था.

सुबह घर लौटी छात्रा: डीसीपी उषा ने आगे बताया कि अगले दिन 27 अक्टूबर की सुबह करीब साढ़े चार बजे, छात्रा किसी तरह घर पहुंची. परिजनों ने जब उसकी हालत देखी तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर थी.इसके बाद परिवार उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी.

मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि: डीसीपी उषा ने बताया कि छात्रा को पुलिस सुरक्षा में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है. फिलहाल, पुलिस ने छात्रा का बयान दर्ज नहीं किया है और मामले की गहन जांच जारी है.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश: डीसीपी उषा ने बताया कि, "पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वह छात्रा से पिछले दो महीने से सोशल मीडिया और फोन के जरिए संपर्क में था. दो अन्य युवक, जिन पर घटना में शामिल होने का संदेह है, वह फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश के लिए टीमें गठित कर छापेमारी कर रही है. अपराध में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा.”

