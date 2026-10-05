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फरीदाबाद में नाबालिग ने 13 वर्षीय बच्चे की चाकू मारकर की हत्या, माता-पिता पर भी केस

फरीदाबाद: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नाबालिग ने 13 वर्षीय बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों की शिकायत पर थाना सेक्टर-58 पुलिस ने आरोपी नाबालिग और उसके माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया.

अस्पताल में गंभीर हालत में पहुंचा बच्चा: फरीदाबाद के थाना सेक्टर-58 के एसएचओ केवल सिंह ने बताया कि, "रात में सूचना मिली कि राजीव कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल में एक बच्चे को गंभीर हालत में लाया गया है. कहासुनी के दौरान दूसरे बच्चे ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था. परिजन घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई."

कहासुनी के बाद हुआ हमला: पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने के बाद आरोपी नाबालिग ने चाकू से हमला कर दिया. घटना के बाद परिजन बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इलाज का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग के साथ उसके माता-पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. पुलिस अब विवाद की वजह घटनाक्रम और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

"बच्चों की गतिविधियों पर नजर जरूरी": इस पूरे मामले में एसएचओ केवल सिंह ने कहा कि, "यह बेहद गंभीर और चिंता का विषय है कि छोटी उम्र में बच्चे इस तरह की हिंसक वारदात को अंजाम दे रहे हैं. मेरी अभिभावकों से अपील है कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें. माता-पिता को देखना चाहिए कि बच्चा किस तरह की संगत में है, उसकी मानसिकता किस दिशा में जा रही है और वह मोबाइल फोन या ऑनलाइन गेम में क्या देख और खेल रहा है. बच्चों की परवरिश और गतिविधियों पर नजर रखना अभिभावकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. मामले की जांच जारी है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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