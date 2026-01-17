ETV Bharat / state

डिप्टी मेयर चुनाव से लेकर स्वच्छता तक..फरीदाबाद की मेयर ने की नगर निगम के कामकाज पर खुलकर बातचीत

फरीदाबाद मेयर प्रवीण जोशी बत्रा से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. इस दौरान मेयर ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की.

Faridabad Mayor Praveen Joshi Batra Exclusive Interview
फरीदाबाद मेयर प्रवीण जोशी बत्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 9:58 AM IST

5 Min Read
फरीदाबाद: फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लगभग एक वर्ष बीत चुका है. पहली बार डायरेक्ट चुनाव के जरिए चुनी गई मेयर प्रवीण जोशी बत्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि, "मेयर का कार्यभार संभालने के बाद प्राथमिकता के तौर पर शहर की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया गया है, हालांकि कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से कई काम अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहे हैं.

डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अब तक लंबित: मेयर प्रवीण जोशी बत्रा ने स्वीकार किया कि नगर निगम चुनाव के एक साल बाद भी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि, "कुछ फैसले राजनीतिक स्तर पर होते हैं और ऊपर से ही तय किए जाते हैं, इसी वजह से यह प्रक्रिया लंबित है. हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन दोनों पदों पर चुनाव कर लिए जाएंगे, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी."

फरीदाबाद मेयर प्रवीण जोशी बत्रा से खास बातचीत (ETV Bharat)

जलभराव की समस्या को प्राथमिकता पर लिया गया: मेयर ने आगे बताया कि, "फरीदाबाद में जलभराव लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है. इसे दूर करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल रहा.उनके अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार जलभराव की स्थिति बेहतर रही है. जहां सरकारी आंकड़े 60 प्रतिशत तक सुधार दिखाते हैं, वहीं उनके अनुसार अभी वास्तविक सुधार लगभग 40 प्रतिशत ही है, और इस दिशा में लगातार काम जारी है."

नालों की सफाई से मिली राहत: फरीदाबाद जिले में करीब 120 छोटे-बड़े नाले हैं, जिनकी बरसात से पहले सफाई करवाई गई. मेयर के मुताबिक समय पर की गई इस सफाई का सकारात्मक असर देखने को मिला और कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई. उन्होंने कहा कि, "यह एक सतत प्रक्रिया है और हर साल इसे और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा."

प्रदूषण और स्वच्छता में जनता की भूमिका अहम: प्रदूषण और गंदगी को लेकर मेयर ने साफ तौर पर कहा कि, "सिर्फ नगर निगम के प्रयास काफी नहीं हैं.आम जनता से अपील है कि कूड़ा इधर-उधर न फेंकें और नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में ही कचरा डालें. यदि जनता सहयोग करे तो फरीदाबाद को साफ और सुंदर शहर बनाना मुश्किल नहीं है."

स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार की शुरुआत: शहर में सुरक्षा और रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट को लेकर भी काम शुरू हो चुका है. मेयर ने इस बारे में बताया कि, "स्ट्रीट लाइट का टेंडर जारी कर दिया गया है और कई इलाकों में नई लाइट लगाने का काम चल रहा है. जो पुरानी लाइटें ठीक हो सकती हैं, उन्हें दुरुस्त कराया जा रहा है और जो पूरी तरह खराब हैं, उनकी जगह नई लाइट लगाई जा रही है."

पार्षदों के विकास कार्यों में आ रही बाधाएं: मेयर ने बताया कि, "नगर निगम के सभी पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से करवा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर राजनीतिक विरोध के कारण काम में रुकावट आ रही है. अगर किसी पार्षद को विरोध, आरटीआई या अन्य कारणों से परेशानी हो रही है तो वह सीधे उन्हें जानकारी दें, क्योंकि विकास कार्यों को रुकने देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है."

कमेटी के अभाव में बड़े प्रोजेक्ट प्रभावित: डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव न होने से बड़े स्तर के विकास कार्यों में दिक्कत आ रही है. मेयर ने इस बारे में बताया कि, "बड़ी धनराशि जारी करने के लिए एक कमेटी की जरूरत होती है, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर शामिल होते हैं. इस कमेटी के बिना कई अहम प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिन्हें जल्द पूरा करने की आवश्यकता है."

भविष्य को लेकर मेयर का भरोसा: बातचीत के अंत में मेयर प्रवीण जोशी बत्रा ने कहा कि, "फरीदाबाद को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाने के लिए नगर निगम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है." उन्होंने भरोसा जताया कि प्रशासनिक अड़चनें दूर होते ही विकास कार्य और तेज होंगे और आने वाले समय में फरीदाबाद एक आदर्श शहर के रूप में उभरेगा.

बता दें कि डिप्टी मेयर और सीनियर टीम मेयर के चुनाव नहीं होने की वजह से कई काम ऐसे हैं, जिनमें दिक्कत आ रही है. क्योंकि बड़े लेवल पर विकास कार्य में रकम जारी करने के लिए कमेटी पास करती है, जिसमें जिसमें डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर उस कमेटी में होते हैं और वो ही बड़े लेवल पर होने वाले विकास कार्यों में खर्च के लिए रकम जारी करते हैं.

