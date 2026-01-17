ETV Bharat / state

डिप्टी मेयर चुनाव से लेकर स्वच्छता तक..फरीदाबाद की मेयर ने की नगर निगम के कामकाज पर खुलकर बातचीत

फरीदाबाद मेयर प्रवीण जोशी बत्रा ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लगभग एक वर्ष बीत चुका है. पहली बार डायरेक्ट चुनाव के जरिए चुनी गई मेयर प्रवीण जोशी बत्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि, "मेयर का कार्यभार संभालने के बाद प्राथमिकता के तौर पर शहर की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया गया है, हालांकि कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से कई काम अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहे हैं. डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अब तक लंबित: मेयर प्रवीण जोशी बत्रा ने स्वीकार किया कि नगर निगम चुनाव के एक साल बाद भी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि, "कुछ फैसले राजनीतिक स्तर पर होते हैं और ऊपर से ही तय किए जाते हैं, इसी वजह से यह प्रक्रिया लंबित है. हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन दोनों पदों पर चुनाव कर लिए जाएंगे, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी." फरीदाबाद मेयर प्रवीण जोशी बत्रा से खास बातचीत (ETV Bharat) जलभराव की समस्या को प्राथमिकता पर लिया गया: मेयर ने आगे बताया कि, "फरीदाबाद में जलभराव लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है. इसे दूर करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल रहा.उनके अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार जलभराव की स्थिति बेहतर रही है. जहां सरकारी आंकड़े 60 प्रतिशत तक सुधार दिखाते हैं, वहीं उनके अनुसार अभी वास्तविक सुधार लगभग 40 प्रतिशत ही है, और इस दिशा में लगातार काम जारी है." नालों की सफाई से मिली राहत: फरीदाबाद जिले में करीब 120 छोटे-बड़े नाले हैं, जिनकी बरसात से पहले सफाई करवाई गई. मेयर के मुताबिक समय पर की गई इस सफाई का सकारात्मक असर देखने को मिला और कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई. उन्होंने कहा कि, "यह एक सतत प्रक्रिया है और हर साल इसे और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा." प्रदूषण और स्वच्छता में जनता की भूमिका अहम: प्रदूषण और गंदगी को लेकर मेयर ने साफ तौर पर कहा कि, "सिर्फ नगर निगम के प्रयास काफी नहीं हैं.आम जनता से अपील है कि कूड़ा इधर-उधर न फेंकें और नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में ही कचरा डालें. यदि जनता सहयोग करे तो फरीदाबाद को साफ और सुंदर शहर बनाना मुश्किल नहीं है."