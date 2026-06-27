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साली से बात करने से रोका तो कर दी पत्नी की हत्या, अस्पताल से शव लेकर हुआ फरार, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार

फरीदाबाद में साली से रिश्ते के विवाद में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

FARIDABAD WIFE MURDER CASE
फरीदाबाद में साली से बात करने से रोका तो पत्नी की कर दी हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद: फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर में एक विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार पति ने अपनी साली से बातचीत करने से रोकने पर पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद शव लेकर फरार हो गया. अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में पति समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

अस्पताल से शव लेकर भागने की कोशिश: मृतका की पहचान 23 वर्षीय जोया के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी परिवार उसे अलफलाह अस्पताल लेकर पहुंचा था. डॉक्टरों ने जांच के बाद जोया को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद आरोपी शव को कार में रखकर अस्पताल से निकल गया. अस्पताल प्रशासन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पिता ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप: मृतका के पिता समशुने पुलिस को दी शिकायत में कहा, "हमने करीब तीन साल पहले बेटी जोया की शादी ताहिर के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से की थी. शादी के कुछ समय बाद से ही पति, ससुर और सास कम दहेज लाने के ताने देते थे. वे लगातार कार की मांग कर रहे थे और मांग पूरी नहीं होने पर बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे."

मायके से लौटने के तीन दिन बाद हुई वारदात: शिकायत के अनुसार जोया तीन दिन पहले ही मायके से ससुराल लौटी थी. 23 जून की रात करीब 1:35 बजे समशु के मोबाइल पर ससुराल पक्ष से फोन आया कि उनकी बेटी की तबीयत गंभीर है और तुरंत आलमपुर पहुंचें. रास्ते में ही उनकी बहन शाहिना का फोन आया, जिसने रोते हुए बताया कि जोया की मौत हो चुकी है.

गले पर मिले निशान, छह लोगों पर केस: समशु ने शिकायत में कहा, "जब हम अस्पताल पहुंचे तो बेटी के गले पर कसने के गहरे निशान और शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए. इसके आधार पर पुलिस ने पति ताहिर, ससुर जाकिर, सास रेहाना, देवर तौफिक, ननद अप्पी समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया."

पूछताछ में हत्या की वजह आई सामने: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया, "क्राइम ब्रांच सेक्टर-56 की टीम ने आरोपी पति ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपनी साली से बातचीत करता था और उससे शादी करना चाहता था. इस बात की जानकारी पत्नी जोया को हो गई थी. 23 जून की रात दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने मारपीट कर चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस मामले के अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है."

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