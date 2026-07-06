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फरीदाबाद में युवक की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों का आरोप, बोले- "शराब ठेके के पास मारपीट के बाद की गई हत्या"

फरीदाबाद में युवक की मौत से मचा हड़कंप ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-4 इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शराब के ठेके के पास रविवार रात 38 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल मिला. परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान पटेल नगर झुग्गियों में रहने वाले प्रशांत के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. परिजनों का आरोप: मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्रशांत की चार से पांच लोगों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. उनका कहना है कि यह घटना पैसों के लेनदेन के विवाद से जुड़ी है. परिजनों ने मामले में शिवम, प्रीतम, बालाजी समेत अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस फिलहाल सभी आरोपों की जांच कर रही है. शराब ठेके के पास युवक की संदिग्ध मौत (ETV Bharat) भाई ने बताई पूरी घटना: मृतक के भाई विकास ने बताया कि, "प्रशांत का चावला कॉलोनी स्थित माहेश्वरी कम्युनिकेशन के संचालक शिवम के साथ पैसों का लेनदेन था. प्रशांत काफी समय से अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन उसे हर बार टाल दिया जाता था. रविवार शाम वह पैसे लेने शिवम की दुकान पर गया था. वहां से शिवम उसे सेक्टर-4 स्थित शराब के ठेके के पास ले गया. दोनों ने शराब पी और जब प्रशांत ने अपने पैसे मांगे तो चार-पांच लोगों ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की."