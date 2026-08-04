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फरीदाबाद के मुख्य कावड़ मार्ग की बदहाली बनी चुनौती, टूटी सड़कें और अंधेरे से बढ़ा हादसों का खतरा, स्थानीय लोगों ने उठाए गंभीर सवाल

फरीदाबाद के मुख्य कावड़ मार्ग की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए. यहां गंदगी, अंधेरा, टूटी सड़कों से हादसों का खतरा है.

Faridabad Kanwar Yatra Safety
कावड़ मार्ग की बदहाली बनी चुनौती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 4, 2026 at 2:50 PM IST

5 Min Read
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फरीदाबाद : फरीदाबाद में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने दिल्ली-आगरा कैनल रोड को मुख्य कावड़ मार्ग घोषित किया है, ताकि शिवभक्तों को जल लेकर आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो. हालांकि जमीनी स्थिति प्रशासन के दावों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है. मार्ग पर जगह-जगह टूटी सड़कें, स्ट्रीट लाइटों का अभाव, नहर की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार, गंदगी के ढेर और आवारा पशुओं की मौजूदगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गईं तो कावड़ यात्रा के दौरान हादसों की आशंका बढ़ सकती है.

बारिश में और बढ़ जाती हैं परेशानियां: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी शकील ने बताया कि, "बरसात के दिनों में सड़क की हालत और अधिक खराब हो जाती है. बारिश के दौरान यह सड़क पूरी तरह खराब हो जाती है. पूरे रास्ते में गंदगी फैली रहती है, नहर की दीवार कई जगह से टूटी हुई है और सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट लाइटों की है. रात में पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है."

फरीदाबाद के मुख्य कावड़ मार्ग की बदहाली बनी चुनौती (ETV Bharat)

मुख्य मार्ग घोषित, लेकिन सुविधाएं नदारद: स्थानीय निवासी विनय का कहना है कि, "प्रशासन ने इस मार्ग को मुख्य कावड़ रूट तो घोषित कर दिया, लेकिन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया. सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई व्यवस्था कमजोर है, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं और जगह-जगह गंदगी फैली हुई है. नहर की सुरक्षा दीवार भी कई स्थानों से टूटी हुई है, जिसके कारण पहले भी लोग नहर में गिर चुके हैं. केवल घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्थाएं भी मजबूत करनी होंगी."

हर साल गुजरते हैं हजारों श्रद्धालु: ईटवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय युवक दीपक ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "इस मार्ग से हर साल हजारों कावड़ यात्री गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई. पूरे रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं है और नहर की दीवार काफी समय से टूटी हुई है. सरकार को जल्द समाधान करना चाहिए. लगातार शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं."

Faridabad Kanwar Yatra Safety
टूटी सड़कें और अंधेरे से बढ़ा हादसों का खतरा (ETV Bharat)

गंदगी और आवारा पशु भी बड़ी समस्या: इसके अलावा स्थानीय दुकानदार प्रकाश ने बताया कि, "सड़क किनारे लोगों द्वारा कूड़ा फेंका जाता है और साप्ताहिक बाजार के बाद भी सफाई नहीं होती. सड़कें टूटी हुई हैं और रात के समय पूरा रास्ता अंधेरे में रहता है. इसी मार्ग से हर साल हजारों कावड़ यात्री गुजरते हैं, इसलिए प्रशासन को सफाई, सड़क और व्यवस्था में तत्काल सुधार करना चाहिए. नहर की टूटी दीवार और आवारा पशुओं के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं."

रोज गुजरने वाले लोगों ने भी जताई चिंता: स्थानीय युवक रंजन ने बताया कि, "वह प्रतिदिन इसी मार्ग से गुजरते हैं और सड़क की बदहाल स्थिति देखते हैं. प्रशासन ने इसे मुख्य कावड़ मार्ग तो बना दिया, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए. बिजली की व्यवस्था नहीं है, जगह-जगह कूड़े के ढेर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और नहर की दीवार भी क्षतिग्रस्त है. पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया."

Faridabad Kanwar Yatra Safety
फरीदाबाद के मुख्य कावड़ मार्ग की बदहाली (ETV Bharat)

ट्रैफिक व्यवस्था पर भी उठे सवाल: स्थानीय निवासी सतबीर ने सड़क की खराब स्थिति के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को भी चिंता का विषय बताया. उन्होंने कहा कि, "कावड़ मार्ग अच्छा है, लेकिन सड़क की हालत बेहद खराब है. कई वाहन चालक गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. प्रशासन को ट्रैफिक व्यवस्था, सड़क सुधार और सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए."

प्रशासन ने दिया आश्वासन: वहीं, कावड़ यात्रा के नोडल अधिकारी जयवीर राठी ने कहा कि, "जहां-जहां नहर की सुरक्षा दीवार टूटी हुई है, वहां तत्काल स्थायी निर्माण संभव नहीं है. ऐसे स्थानों पर फिलहाल एंगल और बैरिकेड लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. नगर निगम और सिंचाई विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. स्ट्रीट लाइट की समस्या के समाधान के लिए जनरेटर आधारित अस्थायी प्रकाश व्यवस्था की जा रही है और इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है."

Faridabad Kanwar Yatra Safety
यहां टूटी सड़कें, अंधेरा, गंदगी से हादसों का खतरा (ETV Bharat)

मुख्य समस्याएं बनीं चुनौती: स्थानीय लोगों के अनुसार दिल्ली-आगरा कैनल रोड पर कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं. पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइटों की कमी है. नहर की सुरक्षा दीवार कई जगह से टूटी हुई है. जगह-जगह कूड़े के ढेर और सफाई व्यवस्था की कमी दिखाई देती है. इसके अलावा आवारा पशु और गलत दिशा में चलने वाले वाहन दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ा रहे हैं.

समय रहते सुधार की मांग: स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन कावड़ यात्रा को वास्तव में सुरक्षित और सुगम बनाना चाहता है तो केवल मार्ग घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा. सड़कों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, सफाई, नहर की सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करना जरूरी है. उनका मानना है कि समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए तो हजारों शिवभक्तों की यात्रा अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बन सकेगी.

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