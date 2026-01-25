ETV Bharat / state

फरीदाबाद के जॉइंट कमिश्रर राजेश दुग्गल को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 12 पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा पुलिस पदक

पंचकूला: गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के फरीदाबाद के जॉइंट कमिश्नर राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है, जबकि 12 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा.

ये होंगे सम्मानित: फरीदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. जबकि हरियाणा पुलिस में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले अधिकारियों में सिमरदीप सिंह पुलिस महानिरीक्षक रोहतक रेंज, सुनील कुमार पुलिस अधीक्षक स्टेट क्राइम ब्रांच मुख्यालय मोगीनंद पंचकूला, सहायक पुलिस आयुक्त गुरूग्राम सुखबीर सिंह, निरीक्षक कंवर पाल हिसार, निरीक्षक नरेश कुमार पुलिस अकादमी मधुबन करनाल, उप-निरीक्षक सुरेंद्र सिंह स्पेशल टास्क फोर्स गुरूग्राम, उप-निरीक्षक योगेश कुमार फरीदाबाद, सहायक उप-निरीक्षक प्रदीप चौहान सुरक्षा शाखा कार्यालय, निरीक्षक गूगन राम भारतीय रिजर्व बिटालियन(आईआरबी) मानेसर, निरीक्षक राजीव आरटीसी भौंडसी(गुरूग्राम), महिला उप-निरीक्षक रेखा कैथल और सहायक उपनिरीक्षक गौरव शर्मा गुप्तचर कार्यालय शामिल हैं.

राजेश दुग्गल को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 12 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक (Etv Bharat)

कौन हैं राजेश दुग्गल ? : राजेश दुग्गल हरियाणा कैडर के 2010 बैच के IPS अधिकारी हैं. वे पलवल एसपी, गुरुग्राम के संयुक्त पुलिस आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. मार्च 2024 में उन्हें पंचकूला पुलिस मुख्यालय में उप महानिरीक्षक (DIG) के रूप में भी तैनात किया गया था. फिलहाल वे फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट कमिश्नर हैं. साथ ही वे सिरसा से पूर्व लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल के पति भी हैं.