फरीदाबाद के जॉइंट कमिश्रर राजेश दुग्गल को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 12 पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा पुलिस पदक
गणतंत्र दिवस पर फरीदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जाएगा.
Published : January 25, 2026 at 5:50 PM IST
पंचकूला: गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के फरीदाबाद के जॉइंट कमिश्नर राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है, जबकि 12 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा.
ये होंगे सम्मानित: फरीदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. जबकि हरियाणा पुलिस में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले अधिकारियों में सिमरदीप सिंह पुलिस महानिरीक्षक रोहतक रेंज, सुनील कुमार पुलिस अधीक्षक स्टेट क्राइम ब्रांच मुख्यालय मोगीनंद पंचकूला, सहायक पुलिस आयुक्त गुरूग्राम सुखबीर सिंह, निरीक्षक कंवर पाल हिसार, निरीक्षक नरेश कुमार पुलिस अकादमी मधुबन करनाल, उप-निरीक्षक सुरेंद्र सिंह स्पेशल टास्क फोर्स गुरूग्राम, उप-निरीक्षक योगेश कुमार फरीदाबाद, सहायक उप-निरीक्षक प्रदीप चौहान सुरक्षा शाखा कार्यालय, निरीक्षक गूगन राम भारतीय रिजर्व बिटालियन(आईआरबी) मानेसर, निरीक्षक राजीव आरटीसी भौंडसी(गुरूग्राम), महिला उप-निरीक्षक रेखा कैथल और सहायक उपनिरीक्षक गौरव शर्मा गुप्तचर कार्यालय शामिल हैं.
कौन हैं राजेश दुग्गल ? : राजेश दुग्गल हरियाणा कैडर के 2010 बैच के IPS अधिकारी हैं. वे पलवल एसपी, गुरुग्राम के संयुक्त पुलिस आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. मार्च 2024 में उन्हें पंचकूला पुलिस मुख्यालय में उप महानिरीक्षक (DIG) के रूप में भी तैनात किया गया था. फिलहाल वे फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट कमिश्नर हैं. साथ ही वे सिरसा से पूर्व लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल के पति भी हैं.
डीजीपी अजय सिंघल ने दी बधाई: पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों और जवानों की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक एवं निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान समस्त पुलिस बल के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से पुलिस पदक से अलंकृत होने वाले अधिकारियों के साथ-साथ राज्य पुलिस बल के अन्य अधिकारियों और जवानों का भी मनोबल बढे़गा. उन्होंने चयनित अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ तिरंगा फहराएगी हरियाणा की बेटी, दादी बोली - "पोती ने दी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी"
ये भी पढ़ें : गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल
ये भी पढ़ें : मौनी रॉय के साथ हरियाणा के करनाल में बदसलूकी, बॉलीवुड एक्ट्रेस बोली- "कमर पर हाथ रखा, गंदे कमेंट किए"