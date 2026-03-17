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फरीदाबाद ज्वेलरी शॉप लूट मामला: क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा, जेल में आरोपियों ने रची थी साजिश

फरीदाबाद: फरीदाबाद के गांव सरूरपुर में 11 मार्च को एक ज्वेलर्स की दुकान पर दिनदहाड़े हुई लूट ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया था. क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि नकाबपोश बदमाश हथियारों के बल पर दुकान में घुसकर करीब 350 ग्राम सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए. शिकायतकर्ता संजय वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत लूट का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

तीन आरोपी गिरफ्तार: एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि, "हमारी टीम ने जांच के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो को पहले ही पकड़ा गया था और आज एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में साकिब उर्फ बाली, जावेद उर्फ मेंटल और धर्मबीर उर्फ बाबूजी शामिल हैं. सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पहले से कई लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं."

क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा (ETV Bharat)

वारदात की पूर्व योजना का खुलासा: एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि, "पुलिस जांच में पता चला कि इस लूट को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने पूरी प्लानिंग की थी. रिहान नाम का आरोपी पहले दुकान की रेकी कर चुका था. वारदात वाले दिन जावेद और रिहान दुकान के अंदर घुसे, साकिब बाहर मोटरसाइकिल पर तैयार खड़ा था और धर्मबीर हथियार लेकर आसपास निगरानी कर रहा था. आरोपियों ने लूट को अंजाम देने के लिए दिल्ली के रमेश पार्क से चोरी की गई अपाचे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया."