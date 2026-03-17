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फरीदाबाद ज्वेलरी शॉप लूट मामला: क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा, जेल में आरोपियों ने रची थी साजिश

फरीदाबाद में ज्वेलरी शॉप लूट मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Faridabad jewelry robbery
फरीदाबाद ज्वेलरी शॉप लूट मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 2:41 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के गांव सरूरपुर में 11 मार्च को एक ज्वेलर्स की दुकान पर दिनदहाड़े हुई लूट ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया था. क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि नकाबपोश बदमाश हथियारों के बल पर दुकान में घुसकर करीब 350 ग्राम सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए. शिकायतकर्ता संजय वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत लूट का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

तीन आरोपी गिरफ्तार: एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि, "हमारी टीम ने जांच के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो को पहले ही पकड़ा गया था और आज एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में साकिब उर्फ बाली, जावेद उर्फ मेंटल और धर्मबीर उर्फ बाबूजी शामिल हैं. सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पहले से कई लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं."

क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा (ETV Bharat)

वारदात की पूर्व योजना का खुलासा: एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि, "पुलिस जांच में पता चला कि इस लूट को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने पूरी प्लानिंग की थी. रिहान नाम का आरोपी पहले दुकान की रेकी कर चुका था. वारदात वाले दिन जावेद और रिहान दुकान के अंदर घुसे, साकिब बाहर मोटरसाइकिल पर तैयार खड़ा था और धर्मबीर हथियार लेकर आसपास निगरानी कर रहा था. आरोपियों ने लूट को अंजाम देने के लिए दिल्ली के रमेश पार्क से चोरी की गई अपाचे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया."

जेल में रची थी साजिश: एसीपी वरुण दहिया ने आगे कहा कि, " सभी आरोपी उत्तर प्रदेश की जेल में एक-दूसरे के संपर्क में आए थे, जहां से इस वारदात की साजिश रची गई. यह योजना पूरी तरह से सोची-समझी थी, जिससे अपराधियों की कड़ी पकड़ में आने की संभावना कम लग रही थी."

मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ धर्मबीर: पुलिस को 17 मार्च की सुबह बड़ी सफलता मिली. धर्मबीर को सूरजकुंड शूटिंग रेंज रोड पर पकड़ने के दौरान आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर आया और रुकने के इशारे पर फायरिंग कर दी. एसीपी वरुण दहिया ने इस बारे में बताया कि, "पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया. आरोपी को सिविल अस्पताल फरीदाबाद में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है. मौके से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की गई."

फरार आरोपी रिहान की तलाश जारी: एसीपी वरुण दहिया ने कहा कि, "हम फरार आरोपी रिहान को जल्द ही पकड़ लेंगे. फरीदाबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाती रहेगी.पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है."

ये भी पढ़ें:सूरजकुंड में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, ज्वेलरी लूट के आरोपी धर्मवीर के पैर में लगी गोली

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