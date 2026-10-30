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जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा: अभ्यर्थी तुरंत डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, इन बातों का रखें ध्यान

faridabad jawahar navodaya vidyalaya ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: जवाहर नवोदय विद्यालय (faridabad jawahar navodaya vidyalaya) में कक्षा छठी में दाखिले की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अब जिला प्रशासन ने अभिभावकों और शिक्षकों से इन्हें समय रहते डाउनलोड करने की अपील की है. कक्षा छठी में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा.

जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिट कार्ड: उपायुक्त आयुष सिन्हा ने शुक्रवार को जिले के सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और संबंधित शिक्षकों से अपील की कि 'जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे जल्द से जल्द अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज हैं. इसके बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.'