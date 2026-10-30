जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा: अभ्यर्थी तुरंत डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, इन बातों का रखें ध्यान
JNV Admit Card: फरीदाबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में दाखिले की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जरूरी सूचना.
Published : October 30, 2026 at 8:28 PM IST
फरीदाबाद: जवाहर नवोदय विद्यालय (faridabad jawahar navodaya vidyalaya) में कक्षा छठी में दाखिले की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अब जिला प्रशासन ने अभिभावकों और शिक्षकों से इन्हें समय रहते डाउनलोड करने की अपील की है. कक्षा छठी में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा.
जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिट कार्ड: उपायुक्त आयुष सिन्हा ने शुक्रवार को जिले के सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और संबंधित शिक्षकों से अपील की कि 'जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे जल्द से जल्द अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज हैं. इसके बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.'
इन बातों का रखें ध्यान: उपायुक्त ने अभिभावकों और शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें. इसमें विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी विवरण शामिल हैं. यदि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की गलती मिलती है, तो उसका समाधान कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से समय रहते संपर्क करें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की दिक्कत न हो.
विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश देने जरूरी: उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी के साथ विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों की जानकारी देना भी जरूरी है. अभिभावक और शिक्षक बच्चों को परीक्षा केंद्र, परीक्षा के समय और जरूरी नियमों के बारे में पहले से अवगत कराएं, जिससे विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सकें.
ऐसे डाउनलोड़ करें एडमिट कार्ड: जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर जाकर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. उपायुक्त ने जिले के सभी संबंधित लोगों से इस सूचना को अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने की अपील की है, ताकि कोई भी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से वंचित न रहे.
ये भी पढ़ें- हरियाणा में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, 8 हजार नई भर्तियों का विज्ञापन जल्द होगा जारी- हिम्मत सिंह