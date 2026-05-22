फरीदाबाद जाजरू गांव में सरपंच बनाम पंच, 8 पंचों ने बीडीपीओ कार्यालय में सौंपे इस्तीफे
फरीदाबाद के जाजरू गांव में सरपंच और पंचों के विवाद के बाद 8 पंचों ने बीडीपीओ कार्यालय में इस्तीफे सौंप दिए हैं.
Published : May 22, 2026 at 10:30 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के जाजरू गांव में पंचायत स्तर पर विवाद गहरा गया है. गांव के 8 पंच सरपंच के कामकाज से नाराज होकर बल्लभगढ़ स्थित बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे और अपने इस्तीफे लिखित रूप से जमा कराए. पंचों का आरोप है कि उन्हें गांव के विकास कार्यों और पंचायत बैठकों से लगातार दूर रखा जा रहा है.
"हमें बैठकों की जानकारी तक नहीं दी जाती": नाराज पंचों ने आरोप लगाया कि पिछले करीब एक साल से उन्हें पंचायत की कई महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं बुलाया गया. पंचों ने कहा कि गांव में जब भी कोई विकास कार्य शुरू किया जाता है, उसकी जानकारी हमें नहीं दी जाती. हमसे लगातार भेदभाव किया जा रहा है. जब उन्होंने इस बारे में सरपंच से जवाब मांगा तो उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. इसी नाराजगी के चलते सभी पंचों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला लिया.
सरपंच ने आरोपों को बताया गलत: वहीं, जाजरू गांव के सरपंच अजय डागर ने पंचों के सभी आरोपों को निराधार बताया है. सरपंच अजय डागर ने कहा कि, "गांव में होने वाली हर बैठक में पंचों को बुलाया जाता है और विकास कार्य उनकी जानकारी में ही कराए जाते हैं. कुछ पंच निजी काम करवाने का दबाव बना रहे थे. जब मैंने निजी काम करने से मना किया तो उन्होंने मेरे खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया."
बीडीपीओ कार्यालय ने शुरू की कार्रवाई: बल्लभगढ़ खंड के बीडीपीओ अधिकारी अंशु डागर ने कहा कि, "जाजरू गांव के 8 पंच कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए हैं. पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी. पंचों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच भी कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. "
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