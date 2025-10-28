ETV Bharat / state

फरीदाबाद बीमा एजेंट मर्डर मिस्ट्री सुलझी, मंगेतर संग महिला ने रची साजिश, प्रेम और ब्लैकमेलिंग की कहानी ने ली जान, दोनों आरोपी गिरफ्तार

नाले में मिला था शव: इस बारे में पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी दी कि 26 अक्टूबर की सुबह थाना पल्ला पुलिस को सूचना मिली कि एत्मादपुर पुल के पास श्मशान घाट के नजदीक नाले के पास एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पास के नाले में एक व्यक्ति का शव बरामद किया, जिसके सिर पर गहरी चोट और गले पर रस्सी के निशान थे. मोटरसाइकिल के दस्तावेजों से मृतक की पहचान चंदर (निवासी ईस्ट विनोद नगर, कल्याणपुरी, दिल्ली) के रूप में हुई. मृतक के भाई मदन गोपाल की शिकायत पर थाना पल्ला में हत्या का मामला दर्ज किया गया.

फरीदाबाद: फरीदाबाद पुलिस ने बीमा एजेंट की हत्या में शामिल महिला और उसके मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक के साथ महिला के प्रेम संबंध थे और उसकी शादी तय होने के बाद ब्लैकमेलिंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया.

दो आरोपी गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच DLF की टीम ने जांच शुरू की. तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मीठापुर (दिल्ली) निवासी महिला लक्ष्मी और उसके मंगेतर केशव (निवासी संतोष नगर, बुराड़ी, दिल्ली) को गिरफ्तार किया.

ऐसे दिया वारदात को अंजाम: यशपाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ की गई. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि मृतक चंदर और लक्ष्मी के बीच पिछले 4-5 वर्षों से संबंध थे. इस बीच लक्ष्मी की सगाई केशव से हो गई थी. जब चंदर को इस बात का पता चला तो वह महिला पर दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने लगा कि वह केशव से शादी न करे. इसी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर लक्ष्मी और केशव ने चंदर को रास्ते से हटाने की साजिश रची. 25 अक्टूबर को लक्ष्मी ने चंदर को मीठापुर बुलाया और उसे मोटरसाइकिल पर एत्मादपुर की एक सुनसान जगह पर ले गई, जहां पहले से केशव और उसके दो साथी मौजूद थे. मौके पर चंदर का रस्सी से गला घोंटकर और सिर पर वार कर हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को नाले में फेंक दिया गया ताकि साक्ष्य नष्ट हो जाए.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस: पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. क्राइम ब्रांच DLF की टीम की इस कार्रवाई से पुलिस को एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में सफलता मिली है.

