करोड़ों का बजट, फिर भी अंधेरे में फरीदाबाद की सड़कें, 200 से अधिक स्ट्रीट लाइटें बंद
फरीदाबाद में 200 से अधिक स्ट्रीट लाइटें बंद होने के कारण सड़कों पर अंधेरा छाया है. इससे हादसे का खतरा बना रहता है.
Published : April 14, 2026 at 10:58 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है. शहर की सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है, जबकि कागजों में करोड़ों रुपये का बजट दिखाया जा रहा है. हाल ही में हुई निगम की बैठक में स्ट्रीट लाइट सुधार के लिए करीब 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया, वहीं रखरखाव के लिए 13 करोड़ रुपये अलग से तय किए गए. इसके बावजूद शहर में हालात जस के तस बने हुए हैं.
बढ़ते बजट के बावजूद सुविधाएं कम: पिछले वित्त वर्ष में रखरखाव का बजट लगभग 10 करोड़ रुपये था, जिसे इस बार बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये कर दिया गया. यानी खर्च में बढ़ोतरी हुई, लेकिन व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं दिखा. यह स्थिति साफ संकेत देती है कि बजट और कार्यान्वयन के बीच बड़ा अंतर है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है.
200 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें बंद: शहर के अलग-अलग इलाकों में 200 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं. इसके चलते हजारों वाहन चालकों को रोजाना अंधेरे में सफर करना पड़ता है. यह समस्या न केवल असुविधा पैदा कर रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है.
प्रमुख सड़कों पर भी छाया अंधेरा: बदरपुर बॉर्डर से बायपास रोड, सैनिक कॉलोनी से गुरुग्राम रोड और अनखीर चौक से सैनिक कॉलोनी मोड़ तक कई स्ट्रीट लाइटें खराब हैं. इन मार्गों पर करीब 80 लाइटें बंद पड़ी हैं. कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
व्यस्त इलाकों में भी बदहाल स्थिति: नीलम-बाटा रोड जैसे व्यस्त इलाकों में भी हालात चिंताजनक हैं. यहां 60 से अधिक स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, जबकि आसपास होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल मौजूद हैं. देर रात आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है और सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है.
हादसों का बढ़ता खतरा: गौंछी ड्रेन के किनारे मार्केट से सेक्टर-52 तक करीब 45 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें बंद हैं. पिछले साल इसी इलाके में अंधेरे के कारण एक कार ड्रेन में गिर गई थी, जिसमें तीन युवकों की जान चली गई थी. यह घटना बताती है कि स्ट्रीट लाइट की कमी कितनी गंभीर साबित हो सकती है.
नागरिकों की नाराजगी: स्थानीय निवासी संजीव ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि, "मेरे घर के सामने स्ट्रीट लाइट लगी है, लेकिन वह पिछले तीन महीनों से बंद है. शहर में कई जगह यही स्थिति है, लेकिन कोई रखरखाव नहीं हो रहा. मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इन्हें जल्द ठीक किया जाए या नई लाइट लगाई जाए."
वाहन चालकों की चिंता: ट्रक ड्राइवर रवि, जो रोज दिल्ली से बल्लभगढ़ तक सफर करते हैं, उन्होंने कहा कि, "मैं रोज इस रोड पर ट्रक लेकर जाता हूं और कई जगह 100-100 मीटर तक लाइट नहीं जलती. इससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है. रात में बड़ी गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है. प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए."
निगम का पक्ष और सफाई: नगर निगम के इलेक्ट्रिकल विभाग के अभियंता अश्वनी गौड़ ने बताया कि, "बारिश और तकनीकी कारणों से कई स्ट्रीट लाइटें खराब हुई हैं. मरम्मत के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है और जल्द ही सुधार किया जाएगा."
ये भी पढ़ें:क्या है हरियाणा सरकार की वेतन बढ़ोतरी पॉलिसी? मजदूरों के आंदोलन से क्या है इसका कनेक्शन?