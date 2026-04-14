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करोड़ों का बजट, फिर भी अंधेरे में फरीदाबाद की सड़कें, 200 से अधिक स्ट्रीट लाइटें बंद

अंधेरे में फरीदाबाद की सड़कें ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है. शहर की सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है, जबकि कागजों में करोड़ों रुपये का बजट दिखाया जा रहा है. हाल ही में हुई निगम की बैठक में स्ट्रीट लाइट सुधार के लिए करीब 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया, वहीं रखरखाव के लिए 13 करोड़ रुपये अलग से तय किए गए. इसके बावजूद शहर में हालात जस के तस बने हुए हैं. बढ़ते बजट के बावजूद सुविधाएं कम: पिछले वित्त वर्ष में रखरखाव का बजट लगभग 10 करोड़ रुपये था, जिसे इस बार बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये कर दिया गया. यानी खर्च में बढ़ोतरी हुई, लेकिन व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं दिखा. यह स्थिति साफ संकेत देती है कि बजट और कार्यान्वयन के बीच बड़ा अंतर है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. 200 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें बंद: शहर के अलग-अलग इलाकों में 200 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं. इसके चलते हजारों वाहन चालकों को रोजाना अंधेरे में सफर करना पड़ता है. यह समस्या न केवल असुविधा पैदा कर रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है. 200 से अधिक स्ट्रीट लाइटें बंद (ETV Bharat) प्रमुख सड़कों पर भी छाया अंधेरा: बदरपुर बॉर्डर से बायपास रोड, सैनिक कॉलोनी से गुरुग्राम रोड और अनखीर चौक से सैनिक कॉलोनी मोड़ तक कई स्ट्रीट लाइटें खराब हैं. इन मार्गों पर करीब 80 लाइटें बंद पड़ी हैं. कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.