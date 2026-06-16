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फरीदाबाद में उद्योगपतियों को धमकाने वाला सब इंस्पेक्टर अरेस्ट, गैंगस्टर्स के नाम पर देता था धमकियां

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में उद्योगपतियों को गैंगस्टरों के नाम पर धमकाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जांच के दौरान पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में तैनात सब इंस्पेक्टर सिकंदर को गिरफ्तार किया है. आरोपी मूल रूप से फरीदाबाद के मोटूका नगला गांव का निवासी है.

उद्योगपतियों को धमकी : पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ समय से शहर के कई उद्योगपतियों को विदेशी नंबरों से कॉल और मैसेज भेजकर डराने-धमकाने की शिकायतें मिल रही थीं. इन संदेशों में विदेश में सक्रिय गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था. मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने सिकंदर की भूमिका सामने आने पर उसे हिरासत में लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और धमकी देने का मकसद क्या था.

फरीदाबाद में उद्योगपतियों को धमकाने वाला सब इंस्पेक्टर अरेस्ट (ETV Bharat)

पूरे मामले की जांच जारी : इस मामले में इससे पहले सेक्टर-9 निवासी दीपक गोयल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई थी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक शहर के कई उद्योगपति इस तरह की धमकियों का शिकार हो चुके हैं. जांच एजेंसियां कॉल, मैसेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे गिरोह की गतिविधियों को खंगाल रही हैं. फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में मामले से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.