फरीदाबाद कष्ट निवारण समिति की बैठक, जनता की समस्याओं पर मंत्री राव नरवीर सिंह सख्त, कर्मचारियों के वेतन और सफाई व्यवस्था पर दिए निर्देश

फरीदाबाद कष्ट निवारण बैठक में मंत्री राव नरवीर सिंह ने 18 में से 16 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया.

Faridabad Grievance Redressal Meeting
फरीदाबाद कष्ट निवारण समिति की बैठक (ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 9:55 AM IST

फरीदाबाद: फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई. ये बैठक प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण व वन मंत्री राव नरवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक के बाद मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि, "कष्ट निवारण समिति का उद्देश्य ही यही है कि आम जनता की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाए और अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए."

16 मामलों का मौके पर निपटारा: मंत्री नरवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि, "बैठक में कुल 18 परिवाद रखे गए, जिनमें से 16 का तुरंत समाधान कर दिया गया. यह संतोष की बात है कि अधिकांश मामलों का निपटारा बैठक के दौरान ही हो गया, बाकी दो मामलों को अगली बैठक में गंभीरता से लिया जाएगा."

निजी स्कूल के कर्मचारियों को वेतन दिलाने के निर्देश: बैठक के दौरान एक निजी स्कूल का मामला सामने आया, जहां 7 से 8 कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला था. इस पर मंत्री राव नरवीर सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि गुजरात में रह रहे स्कूल संचालक यशवीर डागर से संपर्क कर कर्मचारियों का वेतन तुरंत दिलाया जाए.

फरीदाबाद की सफाई व्यवस्था होगी और बेहतर: शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर मंत्री ने कहा, "नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है और सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है." उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में फरीदाबाद की साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा.

जनता की समस्याओं पर मंत्री राव नरवीर सिंह सख्त (ETV Bharat)

विपक्ष पर कसा तंज: राव नरवीर सिंह ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह देश की पुरानी परंपरा है कि सत्ता पक्ष बजट की तारीफ करता है और विपक्ष उसका विरोध करता है, चाहे बजट किसी ने सुना हो या नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो सकता."

हरियाणा बजट से विकास और खुशहाली की उम्मीद: मंत्री ने कहा, "हरियाणा का बजट भी जल्द आएगा और उससे प्रदेश में विकास, खुशी और समृद्धि आएगी.राज्य सरकार हर वर्ग के हितों का पूरा ध्यान रख रही है."

"भारत की बढ़ती ताकत का उदाहरण बना अमेरिका का टैरिफ फैसला": मंत्री राव नरवीर सिंह ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करते हुए कहा, "भारत आज एक मजबूत विश्व शक्ति बन चुका है. पहले भारत पर अमेरिका द्वारा 25 से 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया गया था और 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन अब वही टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह गया है. यूरोपीय देशों के साथ हुआ ऐतिहासिक समझौता भी इस बात का प्रमाण है कि भारत तेजी से विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है."

