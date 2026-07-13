फरीदाबाद में एक्शन मोड में मंत्री आरती राव, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश, कहा- "लापरवाही किसी कीमत पर नहीं होगी बर्दाश्त"
फरीदाबाद में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश दिए.
Published : July 13, 2026 at 4:43 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में पहली बार जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचीं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की. साथ ही जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी. बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 15 शिकायतें रखी गईं. इनमें अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दिए स्पष्ट निर्देश: बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर विस्तार से चर्चा हुई. स्वास्थ्य सेवाओं पर आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आरती राव ने कहा, "मुझे पहले भी फरीदाबाद के सिविल अस्पताल और जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं. अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए. किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी." उन्होंने अधिकारियों को सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए.
एक साल तक खुद करेंगी निगरानी: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब वह अगले एक वर्ष तक फरीदाबाद जिला ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी. उन्होंने कहा, "शिकायतों का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है. अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह रहें और हर शिकायत का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें." उन्होंने कहा कि नियमित समीक्षा के जरिए व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाएगा.
नर्सिंग स्टाफ के तबादले का नया प्रावधान: बैठक में स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी अहम घोषणा की गई. आरती राव ने कहा, "प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ का प्रत्येक तीन वर्ष बाद स्थानांतरण किया जाएगा." वहीं धौज क्षेत्र के एक लैब टेक्नीशियन के खिलाफ मिली शिकायत पर उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारी का जिले से बाहर तबादला किया जाएगा.
पेयजल मामले की होगी निष्पक्ष जांच: बैठक में अचीवर कॉलोनी के पेयजल संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. बड़खल से भाजपा विधायक धनेश अदलखा ने एफएमडीए अधिकारियों पर निजी कॉलोनियों को पानी उपलब्ध कराने में मिलीभगत का आरोप लगाया. इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. यदि शिकायत सही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी."
बैठक के अंत में उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास मजबूत हो.
ये भी पढ़ें:हरियाणा में PM के दौरे से पहले BJP का स्वच्छता अभियान, करनाल में झाड़ू लेकर मैदान में उतरीं अर्चना गुप्ता, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला