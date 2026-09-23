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फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में हाईटेक सुरक्षा, बच्चों की एंट्री-एग्जिट पर पैरेंट्स को तुरंत मिलेगा SMS, GPS से होगा लोकेशन ट्रैक

GPS सुविधा से लोकेशन ट्रैक करने का दावा: स्कूल प्रबंधन के मुताबिक स्मार्ट आई-कार्ड में GPS सुविधा भी उपलब्ध है. जरूरत पड़ने पर इसके जरिए विद्यार्थी की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है. स्कूल का कहना है कि यह सुविधा विशेष रूप से विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी हो सकती है. हालांकि यह व्यवस्था अभी हाल ही में शुरू हुई है और फिलहाल स्कूल आने-जाने की जानकारी SMS के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाई जा रही है.

छुट्टी के समय भी मिलती है जानकारी: स्कूल की छुट्टी होने के बाद विद्यार्थी जब दोबारा अपना कार्ड पंच करता है तो अभिभावक के मोबाइल पर फिर संदेश पहुंच जाता है. इस SMS से परिवार को जानकारी मिलती है कि बच्चा स्कूल से निकल चुका है. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इससे अभिभावकों की चिंता कम होगी और बच्चों के स्कूल आने-जाने की जानकारी उनके पास रहेगी.

आई-कार्ड पंच करते ही पैरेंट्स को SMS: नई व्यवस्था के तहत स्कूल के विद्यार्थियों को विशेष स्मार्ट आई-कार्ड दिए गए हैं. कार्ड में विद्यार्थी का नाम, पता, जरूरी जानकारी और अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज किया गया है. जब विद्यार्थी स्कूल पहुंचकर कार्ड को पंचिंग मशीन पर लगाता है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत SMS पहुंचता है. इससे अभिभावक को पता चल जाता है कि उनका बच्चा स्कूल पहुंच गया है.

फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-10 स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और उपस्थिति को लेकर तकनीक आधारित व्यवस्था शुरू की है. स्कूल में बच्चों के लिए स्मार्ट आई-कार्ड और बायोमेट्रिक पंचिंग सिस्टम लगाया गया है. विद्यार्थी के स्कूल पहुंचने और छुट्टी के बाद बाहर निकलने की जानकारी अब उसके अभिभावकों को मोबाइल SMS के जरिए मिलती है. स्कूल प्रबंधन के अनुसार, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था शुरू करने वाला यह पहला स्कूल है.

"बच्चों की सुरक्षा और परिवारों की चिंता दोनों पर ध्यान": स्कूल के प्रिंसिपल रामवीर शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने और छुट्टी के समय बाहर निकलने पर उनके अभिभावकों को तुरंत SMS मिल जाता है. इससे परिवार को बच्चे की स्थिति की जानकारी रहती है. कई बार बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन किसी वजह से स्कूल नहीं पहुंचता. ऐसे मामलों में नई व्यवस्था से अभिभावकों को समय पर जानकारी मिल सकती है."

सरकारी स्कूल की नई व्यवस्था की खास बातें (ETV Bharat)

"स्कूल आने-जाने की निगरानी से बढ़ेगा भरोसा": रामवीर शर्मा ने आगे कहा कि, "इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा के साथ अभिभावकों को सुविधा देना भी है. उन्हें पता रहता है कि बच्चा स्कूल कब पहुंचा और कब स्कूल से निकला. खासकर उन परिवारों के लिए यह सुविधा उपयोगी है, जिनके बच्चे अकेले स्कूल आते-जाते हैं. इससे परिवार को बच्चे की स्कूल टाइमिंग को लेकर लगातार चिंता करने की जरूरत कम होगी."

आई-कार्ड पंच करते ही पैरेंट्स को SMS (ETV Bharat)

"यह व्यवस्था सरकार की ओर से शुरू किया गया कोई अलग प्रोजेक्ट नहीं है. स्कूल में यह व्यवस्था स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के सहयोग से लागू की गई है. तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक कदम है." -रामवीर शर्मा, स्कूल के प्रिंसिपल

CCTV और आधुनिक लैब से भी लैस हो रहा स्कूल: स्मार्ट आई-कार्ड और बायोमेट्रिक सिस्टम के अलावा स्कूल परिसर में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं. विद्यार्थियों के लिए आधुनिक लैब की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी काम किया गया है. प्रिंसिपल ने बताया कि, "स्कूल को आने वाले समय में और अधिक आधुनिक बनाने की योजना है. डिजिटल शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा."

"स्मार्ट कार्ड से मिली अलग पहचान": वहीं, स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा राधा दिवाकर ने कहा कि, "आई-कार्ड पंच करते ही हमारे परिवार के मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाता है. स्कूल से निकलते समय भी यही प्रक्रिया होती है. आधुनिक सुविधा मिलने से विद्यार्थियों में उत्साह है. स्मार्ट आई-कार्ड से हमें स्कूल के विद्यार्थी के रूप में अलग पहचान मिलने का अहसास होता है . हमें अपने स्कूल की इस पहल पर गर्व है."

बच्चों की एंट्री-एग्जिट पर पैरेंट्स को तुरंत मिलेगा SMS, GPS से होगा लोकेशन ट्रैक (ETV Bharat)

छात्र ने प्रिंसिपल की मेहनत को बताया वजह: वहीं, कक्षा 12वीं के छात्र सचिन ने कहा कि, "स्कूल आते और जाते समय आई-कार्ड पंच करने के बाद परिवार को SMS मिल जाता है. इससे उन्हें हमारे स्कूल पहुंचने और निकलने की जानकारी रहती है. इस सुविधा का श्रेय स्कूल प्रिंसिपल रामवीर शर्मा की मेहनत को हम देते हैं.तकनीक से स्कूल की व्यवस्था पहले से ज्यादा व्यवस्थित महसूस होती है."

"परिवार की चिंता हुई कम": वहीं, एक अन्य कक्षा 12वीं की छात्रा ज्योति ने कहा कि, "पहले परिवार को चिंता रहती थी कि मैं स्कूल सुरक्षित पहुंची हूं या नहीं. अब कार्ड पंच करते ही उन्हें मैसेज मिल जाता है. इस व्यवस्था से उनके परिवार को राहत मिली है. साथ ही हमें स्कूल आने-जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर ज्यादा भरोसा महसूस होता है."

"सरकारी स्कूलों में बढ़ेगा तकनीक का इस्तेमाल": इस बारे में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि, "सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक और हाईटेक बनाया जाए. सेक्टर-10 के स्कूल में इस व्यवस्था के लिए सहयोग दिया गया है. आने वाले समय में दूसरे सरकारी स्कूलों में भी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा. डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था देने की दिशा में काम किया जा रहा है. सेक्टर-10 स्कूल की पहल इसी दिशा में एक उदाहरण के तौर पर सामने आई है. स्मार्ट आई-कार्ड, बायोमेट्रिक पंचिंग, SMS अलर्ट और GPS जैसी सुविधाओं के जरिए स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच जानकारी का सीधा संपर्क बनाने की कोशिश की गई है."

अभिभावकों को एक क्लिक में मिलेगी बच्चे की जानकारी: बता दें कि इस नई व्यवस्था से स्कूल और घर के बीच बच्चों की उपस्थिति को लेकर सूचना का अंतर कम करने की कोशिश की गई है. विद्यार्थी के कार्ड पंच करते ही अभिभावक तक संदेश पहुंचने से उन्हें अलग से स्कूल से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्कूल प्रबंधन अब इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने और स्कूल की अन्य सुविधाओं को भी तकनीक से जोड़ने की तैयारी में है.

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