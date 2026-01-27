ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दुकान मालिक पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात

फरीदाबाद में एक कारोबारी ने दुकान खरीदने के बाद पुराने किरायेदार को खाली करा दिया. इससे नाराज किरायेदार ने दुकान मालिक पर हमला कर दिया.

former tenant attacked landlord
पूर्व किरायेदार ने दुकान मालिक पर किया हमला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 27, 2026 at 2:11 PM IST

फरीदाबाद: स्थानीय 22 फुट रोड स्थित संजय कॉलोनी में दुकान खाली कराए जाने से नाराज एक युवक ने मेडिकल स्टोर संचालक महेन्द्र के साथ मारपीट कर दी. मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. संजय कॉलोनी पुलिस मामले की जांच कर रही है.

स्टोर के अंदर घुसकर गला घोंटने की कोशिश: संजय कॉलोनी के रहने वाले महेंद्र ने बताया कि "मैंने 22 फुट रोड पर एक मेडिकल स्टोर खोला हुआ है. 24 जनवरी की शाम को वह स्टोर पर अकेला था. मेरे मेडिकल स्टोर के सामने रवि नामक युवक ने कॉस्मेटिक की शॉप खोली हुई है. रवि ने मेरे मेडिकल स्टोर पर आकर मुझे गालियां देनी शुरू कर दी. जब मैंने इसका विरोध किया तो रवि ने स्टोर के अंदर घुसकर गला घोंटने की कोशिश की. उसके साथ मारपीट की. आस-पास लोगों की भीड़ एकत्रित हुई तो आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ. मेरे ऊपर अब समझौते के लिए दबाव दिया जा रहा है लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा."

फरीदाबाद में पूर्व किरायेदार और दुकान मालिक के बीच विवाद (Etv Bharat)

खरीदे गए दुकान में आरोपी पहले चलाता था कॉस्मेटिक शॉप: पीड़ित मेडिकल स्टोर संचालक महेन्द्र ने बताया कि "कुछ समय पहले मैंने पास में ही एक दुकान खरीदी थी. उस दुकान में रवि किराये पर कॉस्मेटिक की शॉप चला रहा था. जब उसने दुकान को खरीद लिया तो रवि से दुकान खाली कर ली. इसी को लेकर रवि उससे रंजिश रख रहा था." पीड़ित का आरोप है कि बीते कई दिनों से रवि के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था.

दोषी के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई: संजय कॉलोनी चौकी इंचार्ज कैलाश चन्द्र ने बताया कि "रवि पहले एक दुकान में किराए पर था जिसे महेन्द्र ने खरीद लिया. दुकान खरीदने के बाद रवि से दुकान खाली करा ली. इसी को लेकर दोनों के बीच में तनाव चल रहा था. 24 जनवरी की शाम को रवि ने महेन्द्र के साथ मारपीट कर दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच में जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी."

TAGGED:

दुकान खाली को लेकर मारपीट की
मेडिकल शॉप संचालक पर हमला
MEDICAL SHOP OWNER ATTACKED
SANJAY COLONY POLICE
FORMER TENANT ATTACKED LANDLORD

संपादक की पसंद

