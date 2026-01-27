ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दुकान मालिक पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात

पूर्व किरायेदार ने दुकान मालिक पर किया हमला ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: स्थानीय 22 फुट रोड स्थित संजय कॉलोनी में दुकान खाली कराए जाने से नाराज एक युवक ने मेडिकल स्टोर संचालक महेन्द्र के साथ मारपीट कर दी. मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. संजय कॉलोनी पुलिस मामले की जांच कर रही है. स्टोर के अंदर घुसकर गला घोंटने की कोशिश: संजय कॉलोनी के रहने वाले महेंद्र ने बताया कि "मैंने 22 फुट रोड पर एक मेडिकल स्टोर खोला हुआ है. 24 जनवरी की शाम को वह स्टोर पर अकेला था. मेरे मेडिकल स्टोर के सामने रवि नामक युवक ने कॉस्मेटिक की शॉप खोली हुई है. रवि ने मेरे मेडिकल स्टोर पर आकर मुझे गालियां देनी शुरू कर दी. जब मैंने इसका विरोध किया तो रवि ने स्टोर के अंदर घुसकर गला घोंटने की कोशिश की. उसके साथ मारपीट की. आस-पास लोगों की भीड़ एकत्रित हुई तो आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ. मेरे ऊपर अब समझौते के लिए दबाव दिया जा रहा है लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा."