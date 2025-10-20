ETV Bharat / state

फरीदाबाद फायर ब्रिगेड सुरक्षित दीपावली के लिए तैयार, आगजनी की कोई घटना हो तो अविलंब डायल 112 पर सूचना दें

फरीदाबाद: दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकने और शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन प्रशासन ने अपनी तैयारी की है. फरीदाबाद फायर ब्रिगेड विभाग ने एहतियात के तौर पर अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है. जिले के सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट मोड में रखा गया है. फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कहीं पर आगजनी की कोई घटना हो तो अविलंब डायल 112 पर सूचना दें. साथ ही सड़कों पर वाहनों को इस तरह पार्क करें कि फायर ब्रिगेड की टीम को किसी भी प्रभावित इलाके तक पहुंचने में परेशानी न हो.

फायर ब्रिगेड की 24 फायर गाड़ियां अलर्ट मोड पर: जिला फायर अधिकारी यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि दीपावली पर लोग पटाखे जलाते हैं, जिससे कई बार छोटी या बड़ी आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं. ऐसे स्थिति से निपटने के लिए सभी फायर स्टेशन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहेंगे. फरीदाबाद में कुल 6 फायर स्टेशन हैं और विभाग के पास 24 फायर गाड़ियां मौजूद हैं. सभी वाहनों को तैयार रखा गया है ताकि किसी भी स्थान पर आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंच सके और स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके.