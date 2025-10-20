ETV Bharat / state

फरीदाबाद फायर ब्रिगेड सुरक्षित दीपावली के लिए तैयार, आगजनी की कोई घटना हो तो अविलंब डायल 112 पर सूचना दें

दीपावली पर आगजनी की घटना पर अविलंब काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी पूर तरह से मुस्तैद हैं.

Fire Brigade Alert On Diwali
आगजनी से निपटने के लिए फायर विभाग एक्टिव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 20, 2025 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकने और शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन प्रशासन ने अपनी तैयारी की है. फरीदाबाद फायर ब्रिगेड विभाग ने एहतियात के तौर पर अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है. जिले के सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट मोड में रखा गया है. फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कहीं पर आगजनी की कोई घटना हो तो अविलंब डायल 112 पर सूचना दें. साथ ही सड़कों पर वाहनों को इस तरह पार्क करें कि फायर ब्रिगेड की टीम को किसी भी प्रभावित इलाके तक पहुंचने में परेशानी न हो.

फायर ब्रिगेड की 24 फायर गाड़ियां अलर्ट मोड पर: जिला फायर अधिकारी यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि दीपावली पर लोग पटाखे जलाते हैं, जिससे कई बार छोटी या बड़ी आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं. ऐसे स्थिति से निपटने के लिए सभी फायर स्टेशन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहेंगे. फरीदाबाद में कुल 6 फायर स्टेशन हैं और विभाग के पास 24 फायर गाड़ियां मौजूद हैं. सभी वाहनों को तैयार रखा गया है ताकि किसी भी स्थान पर आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंच सके और स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके.

आग लगे तो डायल 112 पर कॉल करें (Etv Bharat)

क्या बोले अधिकारी: फायर ऑफिसर यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि "सभी स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में फायरकर्मी तैनात हैं. किसी भी घटना की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि "वे दीपावली पर पटाखे जलाते समय पूरी सावधानी बरतें. पटाखे केवल उन्हीं स्थानों पर जलाएं जिन्हें नगर निगम और प्रशासन द्वारा ग्रीन पटाखों के लिए चिन्हित किया गया है. खुले या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखे जलाने से बचें, क्योंकि इससे हादसे की संभावना बढ़ जाती है. यदि फिर भी कहीं आगजनी की घटना होती है तो फायर विभाग की टीम तत्परता से मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ले लेगी."

