फरीदाबाद में घर में घुसकर मारपीट, बाइक की टक्कर पर हुआ विवाद, पुलिस जांच जारी
फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है. बाइक सवार ने घर में घुसकर युवक और महिलाओं से की मारपीट. पुलिस कर रही जांच.
Published : November 4, 2025 at 11:02 AM IST|
Updated : November 4, 2025 at 12:15 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में तिगांव थाना क्षेत्र के गांव नवादा में बाइक सही से चलाने को लेकर कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई. बाइक सवार दो युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर पीड़ित के साथ मारपीट कर डाली. घर के बाहर भी आरोपियों ने पीड़ित को बुरी तरह से पीटा. मामले का सीसीटीवी भी सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
घर में घुसकर मारपीट: वहीं, गांव नवादा के रहने वाले हेमराज ने IMT चौकी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "रविवार दोपहर को उसका भाई संजय मार्केट से घर वापस आ रहा था. जब वह गांव में रहने वाले अभय नागर के घर के सामने से निकला, तो दो युवकों ने बाइक से संजय को टक्कर मार दी. जिस पर संजय ने दोनों लड़कों से कहा कि थोड़ा सही तरीके से बाइक चलाओ. इस दौरान वहां पर भी युवकों ने संजय के साथ मारपीट की. जब मुझे मामले की जानकारी मिली तो मैं मौके पर पहुंचा और अपने भाई संजय को वहां से ले आया".
पुलिस कर रही जांच: शिकायतकर्ता ने बताया कि "उसके बाद भी अभय नागर अपने दोनों साथियों अनिकेत और तनिष्क के साथ घर में घुस गए. संजय के साथ मारपीट करने लगे". पीड़ित का कहना है कि "आरोपियों ने लात-घूसे और लाठी-डंडे तथा लोह की रॉड से मारपीट की घर की महिलाओं को भी पीटा गया है". इस मामले में पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि "पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस जल्द ही मामले में कार्रवाई करेगी. सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है".
