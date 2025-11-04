ETV Bharat / state

फरीदाबाद में घर में घुसकर मारपीट, बाइक की टक्कर पर हुआ विवाद, पुलिस जांच जारी

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में तिगांव थाना क्षेत्र के गांव नवादा में बाइक सही से चलाने को लेकर कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई. बाइक सवार दो युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर पीड़ित के साथ मारपीट कर डाली. घर के बाहर भी आरोपियों ने पीड़ित को बुरी तरह से पीटा. मामले का सीसीटीवी भी सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घर में घुसकर मारपीट: वहीं, गांव नवादा के रहने वाले हेमराज ने IMT चौकी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "रविवार दोपहर को उसका भाई संजय मार्केट से घर वापस आ रहा था. जब वह गांव में रहने वाले अभय नागर के घर के सामने से निकला, तो दो युवकों ने बाइक से संजय को टक्कर मार दी. जिस पर संजय ने दोनों लड़कों से कहा कि थोड़ा सही तरीके से बाइक चलाओ. इस दौरान वहां पर भी युवकों ने संजय के साथ मारपीट की. जब मुझे मामले की जानकारी मिली तो मैं मौके पर पहुंचा और अपने भाई संजय को वहां से ले आया".