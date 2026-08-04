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आखिर फरीदाबाद में महिला टीचर की किसने और क्यों की हत्या? एएसपी ने किया खुलासा

क्या है मामलाः एसीपी क्राइम अमन यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि "3 अगस्त की सुबह गांव सिकरौना स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक महिला टीचर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. मृतका के पति विकास की शिकायत पर थाना सेक्टर-58 में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई."

फरीदाबादः जिला पुलिस ने महिला टीचर की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या के सनसनीखेज मामले का महज दो घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की एवीटीएस सिकरौना टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को दबोच लिया.

दूध बिक्रेता पर शिक्षिका के हत्या का आरोप (ETV Bharat)

तकनीकी जांच से पकड़ा गया अपराधीः घटना की गंभीरता को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस की विभिन्न अपराध शाखाओं को तुरंत सक्रिय किया गया. एवीटीएस सिकरौना टीम ने तकनीकी इनपुट, सीसीटीवी फुटेज और अपने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए वारदात के करीब दो घंटे के भीतर ही आरोपी अमित (21) निवासी गांव कोट फरीदाबाद को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पेशे से दूध बेचने का काम करता है.

बात नहीं करने से था नाराज: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि करीब दो वर्ष पहले मृतका उसी गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी. पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार महिला का पीछा करता था. महिला ने उसे ऐसा करने से मना किया और चेतावनी दी थी कि यदि उसने पीछा करना नहीं छोड़ा तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी जिससे वह नाराज हो गया और उसने हत्या की साजिश रच डाली.

महिला टीचर पर कई बार चाकू से किया गया था वारः पुलिस के अनुसार 3 अगस्त की सुबह आरोपी मोटरसाइकिल से सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचा. स्कूल परिसर में घुसते ही उसने महिला टीचर पर चाकू से कई वार किए. गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया.

विस्तृत जांच में जुटी पुलिसः पुलिस ने बताया कि आरोपी को आज को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उसका पुलिस रिमांड लेकर हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित अन्य साक्ष्य बरामद करने और मामले की विस्तृत जांच की जाएगी. फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि संगीन अपराधों में आरोपियों के खिलाफ इसी तरह तेज और प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.