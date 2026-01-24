ETV Bharat / state

फरीदाबाद का जालिम पिता...गिनती नहीं लिख पाई 4 साल की बेटी, कलयुगी बाप ने बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला

फरीदाबाद में गिनती न लिख पाने पर पिता ने 4 साल की बेटी को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 24, 2026 at 10:38 AM IST

Updated : January 24, 2026 at 11:55 AM IST

फरीदाबाद: फरीदाबाद में एक पिता ने हैवानियत की हद पार कर दी. दरअसल, पिता ने पढ़ाई के दौरान गिनती न लिख पाने की वजह से अपनी 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला. मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

50 तक गिनती न लिख पाने की वजह से पीटा: दरअसल, यह घटना 21 जनवरी की है, जिसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार देर शाम को दी. इस बारे में पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने मीडिया को बताया कि, "31 साल का कृष्णा जायसवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. वह फिलहाल फरीदाबाद के सेक्टर-58 इलाके में किराए के मकान में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था. पति-पत्नी एक निजी कंपनी में काम करते हैं. दिन में पत्नी नौकरी करती है. वहीं, रात में पति नौकरी पर जाता है. इस दौरान दिन में पति घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करता था. बच्चों को पढ़ाता था. इसी बीच 21 जनवरी को पिता ने अपनी चार वर्षीय बेटी को 50 तक गिनती लिखने के लिए कहा. जब बच्ची गिनती नहीं लिख पाई, तब उसने उसे बेलन से मारना शुरू कर दिया. इस दौरान बच्ची की मौत हो गई."

बेटे ने मां को बताई सच्चाई: यशपाल सिंह ने आगे बताया कि, "शाम को जब उसकी पत्नी घर लौटी तो बच्ची को मृत पाया. इसके बाद उसकी पत्नी बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस दौरान कृष्णा के 7 वर्षीय बेटे ने अपनी मां को पूरी कहानी बताई. बेटे ने बताया कि उसके पिता ने बच्ची को 50 तक गिनती लिखने के लिए दिया था. जब वह लिख नहीं पाई, तब उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई."

आरोपी ने पत्नी से बोला झूठ: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि, "गुनाह छुपाने के लिए आरोपी ने अपनी पत्नी को बताया कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई है, लेकिन झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल पाया. इसके बाद पत्नी ने पुलिस में इसकी शिकायत दी. शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया."

कलयुगी बाप ने बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला (Etv Bharat)

आरोपी ने किया अपना जुर्म कबूल: पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी से सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इस बारे में फरीदाबाद सेक्टर-58 थाना एसएचओ आजाद सिंह ने कहा कि, "मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की. जांच में सामने आया कि आरोपी पिता ने गिनती न लिख पाने पर बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है. उसे कोर्ट में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है.”

फिलहाल मामले में गहराई से जांच के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

