फरीदाबाद में एक्सटॉर्शन गिरोह के आरोपी मोनू गुर्जर ने रिमांड के दौरान पुलिस पर किया हमला, मुठभेड़ के दौरान हुआ घायल

तीनों आरोपी पंजाब के निवासीः मामले में 2 अन्य आरोपी भी पुलिस रिमांड पर थे. तीनों के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप है. मोनू गुर्जर जो सुखपुरा रोड बठिंडा पंजाब, हनी जो संजय नगर बठिंडा पंजाब और कपिल उर्फ कन्नू बठिंडा पंजाब का रहने वाला है. इनके खिलाफ 7 फरवरी को थाना सेंट्रल में एक एक्सटॉर्शन और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता के घर में धमकी भरा पत्र और कारतूस छोड़े गए थे. एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर मामले की विस्तार से जानकारी दी.

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 30 के क्राइम ब्रांच की टीम 10 फरवरी को पुलिस रिमांड में मोनू गुर्जर को लेकर बरामदगी के लिए पुलिस चौकी पाली क्षेत्र के अंतर्गत फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर पहाड़ी क्षेत्र में गई थी. इसी दौरान मोनू गुर्जर ने पुलिस अधिकारी का पिस्टल छीनकर हमला कर दिया. जवाबी कार्रवाई में मोनू गुर्जर के पैर में गोली लगी. मोनू गुर्जर को इलाज के लिए एम्स दिल्ली में दाखिल है जहां उसकी स्थिति सामान्य है.

मुठभेड़ के दौरान मोनू गुर्जर घायल (Etv Bharat)

जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बांए पैर में गोली लगी: एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि "अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम तीनों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी. 10 फरवरी को अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम आरोपी मोनू गुर्जर को लेकर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस चौकी पाली क्षेत्र के अंतर्गत फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर पहाड़ी क्षेत्र में गई थी. जहां पर आरोपी ने एक पिस्टल, पांच कारतूस और AK-47 के पांच कारतूस बरामद कराये थे. इसी दौरान आरोपी मोनू ने पुलिस कर्मचारी की आंख में मिट्टी फेंक कर उसकी सरकारी पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर दो फायर किये. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी."



एक्सटॉर्शन के लिए कारतूस और धमकी भरा पत्र भेजा थाः एएसपी ने मामले की जानकारी देते बताया कि "5 फरवरी को थाना सेंट्रल में एक्सटॉर्शन और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में फरीदाबाद के एक व्यापारी ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसका स्टील का व्यापार है. 17 दिसंबर 2025 को दिन के समय उसके व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के लिए फोन आया था. इसके बाद 2 फरवरी को दिन के समय उसके मकान के आसपास कुछ नौजवान लड़के संदिग्ध गतिविधि में दिखाई दिये थे. 5 फरवरी को रात के समय उसके घर की गैलरी में पड़ी एक थैली में 5 कारतूस और रंगदारी मांगने का एक धमकी भरा पत्र मिला था."

मोनू गुर्जर घायल (Etv Bharat)

मोनू के खिलाफ दर्ज हैं कई मामलेः एएसपी ने बताया कि "मोनू के विरूद्ध अपहरण, लड़ाई झगड़े और आर्म्स एक्ट के 4 मामले पंजाब में दर्ज हैं. वहीं हनी पर एक डकैती और कपिल पर एक वाहन चोरी का मामला पंजाब में दर्ज है.

