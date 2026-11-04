अब आसान होगा फरीदाबाद से गुरुग्राम और गाजियाबाद का सफर, 754 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर
Faridabad Elevated flyover: ग्रेटर फरीदाबाद में करीब 754 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा. इससे गुरुग्राम और गाजियाबाद तक सफर सुगम होगा.
Published : November 4, 2026 at 12:28 PM IST
फरीदाबाद: ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और पूर्वी व पश्चिमी फरीदाबाद के बीच सीधा सड़क संपर्क विकसित करने के लिए एफएमडीए ने बड़ी परियोजना पर काम तेज कर दिया है. सैनिक कॉलोनी मोड़ से ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-88 स्थित अमृता अस्पताल तक करीब 754 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा. इसके निर्माण के लिए प्राधिकरण ने सोमवार को टेंडर जारी कर दिया है.
फरीदाबाद में बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर: दिसंबर 2026 तक निर्माण एजेंसी का चयन किए जाने की संभावना है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद ग्रेटर फरीदाबाद से गुरुग्राम की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. अभी इस रूट पर कई प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों के कारण वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता है. एलिवेटेड मार्ग बनने से शहर के दोनों हिस्सों के बीच आवागमन अधिक सुगम हो सकेगा.
इन प्रमुख सेक्टरों को मिलेगा सीधा फायदा: प्रस्तावित फ्लाईओवर सैनिक कॉलोनी, एसजीएम नगर, बड़खल, अनखीर और सेक्टर-21 के अलग-अलग हिस्सों के अलावा सेक्टर-46 और मेवला महाराजपुर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा. इन क्षेत्रों से ग्रेटर फरीदाबाद जाने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी. खासकर गुरुग्राम में नौकरी और कारोबार के सिलसिले में रोजाना आने-जाने वाले लोगों का सफर आसान होने की उम्मीद है.
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कार्यकारी अभियंता बोले- टेंडर जारी, जल्द शुरू होगा निर्माण: फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच प्रतिदिन करीब एक लाख वाहनों की आवाजाही होती है. ऐसे में इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बना रहता है. एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने से वाहनों को कई व्यस्त सड़क मार्गों और चौराहों पर रुकने की जरूरत कम होगी.
ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. दिसंबर तक निर्माण कंपनी का चयन करने का लक्ष्य है. इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा. परियोजना पूरी होने से फरीदाबाद के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने में मदद मिलेगी. -केएस पठानिया, कार्यकारी अभियंता, एफएमडीए
2023 में हुई थी घोषणा, अब टेंडर प्रक्रिया शुरू: ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी परियोजना की घोषणा वर्ष 2023 में की गई थी. इसके बाद 2024 में इसके लिए बजट को मंजूरी दी गई, लेकिन परियोजना की टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी. अब एफएमडीए के इंफ्रा-1 डिवीजन ने 754 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया है. इससे लंबे समय से प्रस्तावित योजना के धरातल पर उतरने की उम्मीद बढ़ गई है.
नोएडा और गाजियाबाद तक पहुंचना भी होगा आसान: इस परियोजना की एक खास बात यह भी है कि प्रस्तावित एलिवेटेड मार्ग को भविष्य में फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है. सेक्टर-88 स्थित अमृता अस्पताल के पास इसका जुड़ाव प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से होगा. इससे फरीदाबाद के लोगों को गुरुग्राम के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद की ओर जाने के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी. हालांकि इसका वास्तविक लाभ दोनों परियोजनाओं के आपसी जुड़ाव और निर्माण पूरा होने के बाद मिलेगा.
एनआईटी क्षेत्र के लिए भी अलग फ्लाईओवर की तैयारी: शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए एफएमडीए एक अन्य फ्लाईओवर परियोजना पर भी काम कर रहा है. इसका उद्देश्य एनआईटी क्षेत्र से आने-जाने वाले वाहन चालकों को जाम से राहत दिलाना है. इसके लिए अलग से योजना तैयार की जा रही है. दोनों परियोजनाएं पूरी होने पर शहर के आंतरिक और बाहरी सड़क नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
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