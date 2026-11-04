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अब आसान होगा फरीदाबाद से गुरुग्राम और गाजियाबाद का सफर, 754 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर

Faridabad Elevated flyover ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और पूर्वी व पश्चिमी फरीदाबाद के बीच सीधा सड़क संपर्क विकसित करने के लिए एफएमडीए ने बड़ी परियोजना पर काम तेज कर दिया है. सैनिक कॉलोनी मोड़ से ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-88 स्थित अमृता अस्पताल तक करीब 754 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा. इसके निर्माण के लिए प्राधिकरण ने सोमवार को टेंडर जारी कर दिया है.

फरीदाबाद में बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर: दिसंबर 2026 तक निर्माण एजेंसी का चयन किए जाने की संभावना है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद ग्रेटर फरीदाबाद से गुरुग्राम की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. अभी इस रूट पर कई प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों के कारण वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता है. एलिवेटेड मार्ग बनने से शहर के दोनों हिस्सों के बीच आवागमन अधिक सुगम हो सकेगा.