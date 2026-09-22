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खुद थे नशे की गिरफ्त में, भाई को खोया तो लिया नशा छोड़ने का संकल्प, 25 साल से लोगों में जगा रहे नशा मुक्ति का अलख

फरीदाबाद के कर्मवीर पिछले 25 सालों से हजारों लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं. मुकेश कुमार की रिपोर्ट.

Faridabad drug awareness campaign
फरीदाबाद के कर्मवीर का नशा मुक्ति संकल्प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2026 at 12:10 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 12:19 PM IST

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फरीदाबाद: नशे की लत सिर्फ व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है. फरीदाबाद के अटाली गांव निवासी कर्मवीर ने इस दर्द को बेहद करीब से देखा है. कभी खुद नशे की गिरफ्त में रहे कर्मवीर ने अपने छोटे भाई रामवीर को नशे की हालत में जोहड़ में डूबने के बाद खो दिया. इस घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. भाई की मौत के बाद उन्होंने न केवल खुद नशा छोड़ने का संकल्प लिया, बल्कि दूसरों को भी नशे से बचाने को अपने जीवन का मिशन बना लिया. साल 2001 में 15 अगस्त से शुरू हुई उनकी मुहिम करीब 25 साल बाद भी जारी है.

पांचों भाई किसी न किसी नशे की चपेट में थे: ईटीवी भारत ने कर्मवीर से बातचीत की. बातचीत के दौरान कर्मवीर ने कहा कि, " हम पांच भाई थे. सभी किसी न किसी समय नशे की गिरफ्त में रहे. नशे के कारण मेरे तीन भाई मानसिक परेशानियों से भी जूझने लगे. परिवार ने उनका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां आसान नहीं हुईं. इसी बीच सबसे छोटे भाई रामवीर की नशे की हालत में तालाब में डूबने से मौत हो गई. उस समय मैं खुद भी नशे का आदी था और हरियाणा रोडवेज में चालक के तौर पर नौकरी करते था."

"भाई की मौत ने मुझे अंदर तक हिला दिया. मुझे महसूस हुआ कि नशा सिर्फ इंसान को नहीं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है."- कर्मवीर

25 साल से लोगों में जगा रहे नशा मुक्ति की अलख (ETV Bharat)

भाई की मौत के बाद मंदिर में बिताए 72 घंटे: कर्मवीर बताते हैं कि, "भाई की मौत के बाद मैं गांव के बाबा लाल दास मंदिर पहुंचा. मैंने करीब 72 घंटे मंदिर में बैठकर अपनी जिंदगी को लेकर मंथन किया. इसी दौरान मैंने नशा छोड़ने और लोगों को इससे दूर करने का फैसला लिया. उस समय मैंने अपनी नौकरी तक छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन परिवार और गांव के लोगों ने मुझे समझाया कि नौकरी छोड़ने से परिवार की आर्थिक मुश्किलें बढ़ जाएंगी. इसके बाद मैंने नौकरी जारी रखते हुए नशा विरोधी अभियान शुरू करने का फैसला लिया."

"मैंने मंदिर में बैठकर तय किया कि अब खुद नशा नहीं करूंगा और जितना संभव होगा, लोगों को भी नशे से बचाने का प्रयास करूंगा." - कर्मवीर

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फरीदाबाद के कर्मवीर (ETV Bharat)

"यात्रियों को देता था नशा छोड़ने का संदेश": रोडवेज में चालक की नौकरी के दौरान भी कर्मवीर ने अपनी मुहिम बंद नहीं की. बस चलने से पहले जब कुछ मिनट का समय मिलता, वह यात्रियों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर नशा छोड़ने की अपील करते थे. कई यात्रियों ने उनकी बात सुनी और नशे से दूर रहने का संकल्प भी लिया. हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और यह सवाल भी किया कि जो व्यक्ति खुद नशे का आदी रहा है, वह दूसरों को इससे दूर रहने की सीख कैसे दे सकता है.

"लोग मुझे पागल तक कहते थे, लेकिन मैंने उनकी बातों की परवाह नहीं की. मुझे पता था कि मैंने जो दर्द देखा है, उससे दूसरों के परिवार बच सकते हैं." - कर्मवीर

जिस मंदिर में लिया संकल्प, वहीं से शुरू की पहली मुहिम: कर्मवीर ने नशे के खिलाफ अपनी पहली बड़ी मुहिम उसी बाबा लाल दास मंदिर से शुरू की, जहां उन्होंने नशा छोड़ने का संकल्प लिया था. उस समय मंदिर परिसर में भी नशा करने वाले लोग जुटते थे. उन्होंने धीरे-धीरे लोगों को समझाना शुरू किया और मंदिर परिसर को नशामुक्त बनाने का अभियान चलाया. इस दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बनी और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अभियान जारी रखा.

स्कूल-कॉलेजों में युवाओं को कर रहे जागरूक: हरियाणा रोडवेज से सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मवीर ने अपना अधिकतर समय नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान को समर्पित कर दिया. अब उन्हें स्कूलों, कॉलेजों, पुलिस विभाग और सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है. वहां वह युवाओं को नशे के नुकसान बताते हैं और इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं. उनका फोकस खास तौर पर युवाओं को शुरुआत में ही नशे से बचाने पर रहता है.

"युवाओं को नशे से बचाना सबसे जरूरी है. अगर उन्हें समय रहते इसके नुकसान समझ आ जाएं तो कई परिवारों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है." - कर्मवीर

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युवाओं को दे रहे नशा मुक्ति का संदेश (ETV Bharat)

मंदिर परिसर में शुरू किया नशा मुक्ति केंद्र: कर्मवीर ने बाबा लाल दास मंदिर परिसर में ही नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया है. यहां लोगों को किसी तरह की दवा नहीं दी जाती और न ही कोई शुल्क लिया जाता है. बातचीत, अनुभव साझा करने और मोटिवेशन के माध्यम से लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है. नशे की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को परिवार और समाज का सहयोग भी मिलना जरूरी है.

नशा छोड़ने वालों के लिए बनाई लाइब्रेरी: कर्मवीर बताते हैं कि, "नशा मुक्ति केंद्र के साथ मंदिर परिसर में लाइब्रेरी भी बनाई गई है. नशे से बाहर निकलने वाले कई लोग अब किताबें पढ़ने में रुचि लेने लगे हैं. मेरा प्रयास है कि नशे से दूरी बनाने के बाद युवाओं और अन्य लोगों को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए. मैंने नशा मुक्ति के विषय पर एक किताब भी लिखी है, जिसमें अपने अनुभव और नशे के खिलाफ जागरूकता से जुड़े पहलुओं को शामिल किया है."

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लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दे रहे कर्मवीर (ETV Bharat)

हजारों लोगों को नशा छोड़ने के लिए किया प्रेरित: कर्मवीर कहते हैं कि, " साल 2001 से अब तक मैं हजारों लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर चुका हूं, जबकि लाखों लोगों तक नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश पहुंचाया है. मेरी मुहिम गांवों से लेकर स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक कार्यक्रमों तक पहुंच चुकी है. हमारे अभियान को देखते हुए मुझे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है."

"मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान यह है कि कोई व्यक्ति नशा छोड़कर अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीने लगे."-कर्मवीर

कई लोगों को कर चुके हैं नशा मुक्त: कर्मवीर के बारे में अटाली निवासी सुदेश कुमार ने कहा कि, "कर्मवीर पहले बहुत ज्यादा नशे के आदी थे और दिनभर नशा करते रहते थे. कई बार नशे की वजह से वह अपनी सरकारी नौकरी पर भी नहीं जा पाते थे. कर्मवीर के अलावा उनके चारों भाई भी नशे के आदी थे. बचपन में मां का निधन हो गया था और पिता बुजुर्ग थे, जिसके बाद पांचों भाई नशे की गिरफ्त में चले गए. नशे की वजह से तीन भाई मानसिक रूप से बीमार हो गए, जिनका काफी इलाज कराया गया, लेकिन वे ठीक नहीं हो सके. इसी बीच छोटे भाई की मौत हो गई. इसके बाद कर्मवीर ने नशा छोड़ने का प्रण लिया. पिछले 25 वर्षों से वह नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं और इस दौरान कई परिवारों को नशे से बाहर निकालने के साथ युवाओं को भी जागरूक किया है. आज समाज में उनका मान-सम्मान काफी बढ़ गया है."

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नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे कर्मवीर (ETV Bharat)

"कर्मवीर समाज सुधारने का अच्छा काम कर रहे": वहीं, अटाली निवासी महेश ने कहा कि, "कर्मवीर समाज सुधारने का अच्छा काम कर रहे हैं. आज युवा वर्ग तेजी से नशे की ओर जा रहा है, लेकिन कर्मवीर इसके खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं. उन्होंने हजारों लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया है और अब दूर-दूर जाकर नशा एवं शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते हैं. उन्होंने सबसे पहले अपने गांव को नशामुक्त बनाने की मुहिम शुरू की. कर्मवीर खुद भी कभी नशे के आदी थे, जिसकी वजह से उनका परिवार बिखर गया था, लेकिन उन्होंने नशा छोड़कर दोबारा अपने जीवन को संभाला और आज समाज के लिए मिसाल बने हुए हैं."

दूर-दूर जाकर लोगों को कर रहे जागरूक: अटाली निवासी बुजुर्ग रामवीर ने कहा कि, "कर्मवीर पहले बहुत ज्यादा शराब और गांजे का सेवन करते थे. कई बार शराब के नशे में वह रास्ते में ही सो जाते थे और परिवार के लोग उन्हें सड़क से उठाकर घर लेकर आते थे. सरकारी नौकरी होने के बावजूद उनका नशा नहीं छूटा था. जब उनके भाई की मौत हुई और तीन भाई मानसिक रूप से गंभीर रूप से बीमार हो गए, तब कर्मवीर ने गांव के मंदिर में कसम खाई कि अब वह शराब या किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे. इसके बाद उन्होंने नशा पूरी तरह छोड़ दिया और पिछले 25 वर्षों से समाज सुधार का काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया है. आज वह दूर-दूर जाकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं. कभी जिन लोगों से उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, आज वही लोग उनसे सम्मान के साथ बात करते हैं और हमें कर्मवीर पर गर्व है."

अब अपने परिवार में भी देख रहे बदलाव: कर्मवीर के लिए उनकी मुहिम की सबसे बड़ी सफलता अपने परिवार में आया बदलाव है. लंबे समय तक नशे और मानसिक परेशानियों से जूझने वाले उनके तीनों भाई अब नशा छोड़ चुके हैं और अपने काम-धंधे में लगे हुए हैं. जिस परिवार ने नशे की वजह से अपने एक सदस्य को खोया और कई सदस्यों को परेशानियों से जूझते देखा, उसी परिवार में अब बदलाव कर्मवीर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है.

बता दें कि कर्मवीर आज हजारों लोगों को जागरूक करने की मुहिम चला रहे हैं. साल 2001 में भाई की मौत के बाद लिया गया उनका संकल्प आज भी जारी है. वह मानते हैं कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि परिवार, समाज और युवाओं को साथ लेकर चलने की जरूरत है. उनके लिए 25 साल से जारी यह अभियान अब जिंदगी का उद्देश्य बन चुका है.

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Last Updated : September 22, 2026 at 12:19 PM IST

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