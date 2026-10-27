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मनोहर लाल की कांग्रेस को नसीहत, 'आलोचना करते समय मर्यादाओं का ध्यान जरूरी', अरविंद शर्मा बोले- 'जल्दबाजी में कांग्रेस'

FARIDABAD DIWALI FAIR 2026 ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दिवाली मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. कहा कि राजनीतिक आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा, लेकिन आलोचना करते समय मर्यादाओं का ध्यान रखना जरूरी है. प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी करना घिनौना कृत्य. कांग्रेस को इस पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए खेद जताना चाहिए.

मनोहर लाल का कांग्रेस पर निशाना: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस का रवैया अक्सर असंसदीय ही रहता है. पार्टी आलोचना करते समय मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखती. राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह की टिप्पणी करना बेहद गलत है. कांग्रेस को इस बयान पर खेद जताना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें. समाज में भी ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए.

मनोहर लाल की कांग्रेस को नसीहत, 'आलोचना करते समय मर्यादाओं का ध्यान जरूरी' (ETV Bharat) 'मर्यादा का ख्याल जरूरी': मनोहर लाल ने कहा कि "किसी भी मुद्दे पर विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है. हम खुद भी विपक्ष में रहते हुए विरोध करते रहे हैं, लेकिन विरोध के लिए मुद्दे और मर्यादा दोनों जरूरी हैं. हर बात पर इस्तीफे की मांग करना और नारेबाजी के जरिए चुनी हुई सरकार को बदलने की कोशिश करना उचित नहीं है. भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक मतभेदों को लोकतांत्रिक तरीके से ही सुलझाया जाना चाहिए. अगर कांग्रेस को लगता है कि केवल नारेबाजी से चुनी हुई सरकार को बदला जा सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है." दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर दी प्रतिक्रिया: दिल्ली में कांग्रेस के एक नवंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन पर कहा कि दिवाली के अवसर पर ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि त्योहार के दौरान इस तरह का आयोजन ना हो. उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन किया जाता है, तो इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि प्रदर्शन करने वालों को ही राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.