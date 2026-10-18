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फरीदाबाद में तीसरी बार होगा दिवाली मेले का आयोजन, जानें इस बार क्या होगा खास

Faridabad Diwali Fair 2026 ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले दिवाली मेले की तैयारियां जिला प्रशासन ने तेज कर दी हैं. मेला 23 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 23 अक्टूबर को मेले का उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल 26 अक्टूबर को समापन समारोह में शामिल होंगे. इस बार तीसरी बार सूरजकुंड में दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है. मेले को आकर्षक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन सभी जरूरी इंतजाम करने में जुटा है. उपायुक्त आयुष सिन्हा की मौजूदगी में पर्यटन विभाग के एमडी पार्थ गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई और सभी विभागों को समय रहते अपने काम पूरे करने के निर्देश दिए गए.

सुरक्षा और बिजली व्यवस्था पर विशेष ध्यान: डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में बिजली की व्यवस्था की अच्छी तरह जांच की जाए. अस्थायी बिजली कनेक्शन, तारों, बिजली के खंभों और अन्य उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. इसके लिए बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की समिति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि मेले में लगाए जाने वाले स्टॉल और अस्थायी ढांचे सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किए जाएं. आग से बचाव के इंतजाम भी पूरे रखे जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.