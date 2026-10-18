फरीदाबाद में तीसरी बार होगा दिवाली मेले का आयोजन, जानें इस बार क्या होगा खास
फरीदाबाद के सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ग्राउंड में दिवाली मेले की तैयारियां चल रही हैं. 23 से 26 अक्टूबर तक मेला चलेगा.
Published : October 18, 2026 at 11:52 AM IST
फरीदाबाद: सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले दिवाली मेले की तैयारियां जिला प्रशासन ने तेज कर दी हैं. मेला 23 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 23 अक्टूबर को मेले का उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल 26 अक्टूबर को समापन समारोह में शामिल होंगे. इस बार तीसरी बार सूरजकुंड में दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है. मेले को आकर्षक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन सभी जरूरी इंतजाम करने में जुटा है. उपायुक्त आयुष सिन्हा की मौजूदगी में पर्यटन विभाग के एमडी पार्थ गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई और सभी विभागों को समय रहते अपने काम पूरे करने के निर्देश दिए गए.
सुरक्षा और बिजली व्यवस्था पर विशेष ध्यान: डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में बिजली की व्यवस्था की अच्छी तरह जांच की जाए. अस्थायी बिजली कनेक्शन, तारों, बिजली के खंभों और अन्य उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. इसके लिए बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की समिति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि मेले में लगाए जाने वाले स्टॉल और अस्थायी ढांचे सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किए जाएं. आग से बचाव के इंतजाम भी पूरे रखे जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.
पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं के रहेंगे इंतजाम: मेले में आने वाले पर्यटकों और शिल्पकारों के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. मेला परिसर और पार्किंग स्थलों पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा. जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर भी लगाए जाएंगे. साथ ही, पानी की गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. मेले में डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाएगी. डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की जाएगी. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी उपकरणों से लैस एंबुलेंस भी तैयार रखी जाएंगी.
साफ-सफाई, सीवरेज और पार्किंग की व्यवस्था होगी बेहतर: डीसी ने नगर निगम और संबंधित विभागों को मेला परिसर के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए. सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है. इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी.
मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग: मेले के आसपास के आवासीय क्षेत्रों में मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं, खाद्य स्टॉल और फूड कोर्ट में साफ-सफाई रखने के साथ खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाएगी.
करीब 250 शिल्पकारों के शामिल होने की योजना: इस बार सूरजकुंड दिवाली मेले में करीब 250 शिल्पकारों और हस्तशिल्प से जुड़े प्रतिभागियों के शामिल होने की योजना है. प्रशासन का प्रयास है कि शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने के लिए अच्छी जगह और जरूरी सुविधाएं मिलें. इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई. इसके तहत बैंक एक्सटेंशन काउंटर और एटीएम जैसी सुविधाओं की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.
सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश: डीसी आयुष सिन्हा ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और तैयारियों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सूरजकुंड दिवाली मेला हरियाणा की संस्कृति, हस्तशिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण अवसर है. प्रशासन का लक्ष्य है कि मेले में आने वाले पर्यटकों और शिल्पकारों को किसी तरह की परेशानी न हो. इसके लिए सुरक्षा, यातायात, बिजली, स्वास्थ्य और साफ-सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएंगी.
ये भी पढ़ें- हरियाणा में फूंकेगा 221 फीट का रावण, 34 लाख रुपये खर्च, 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम
ये भी पढ़ें- हरियाणा में बढ़ा घर में रावण दहन का चलन, यूपी से आया परिवार फूटपाथ पर बना रहा पुतले