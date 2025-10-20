ETV Bharat / state

फरीदाबाद की ये दिवाली है खास, पहली बार दुल्हन की तरह सजा शहर, ईटीवी भारत संग देखिए शहर का खूबसूरत नजारा

फरीदाबाद की दिवाली इस बार बेहद खास है. क्योंकि ऐसा पहली बार है, जब शहर पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ है.

पहली बार दुल्हन की तरह सजा शहर
पहली बार दुल्हन की तरह सजा शहर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 20, 2025 at 9:05 AM IST

3 Min Read
फरीदाबाद: दीपावली पर्व के लिए शहर-बाजार-घर दुल्हन की तरह सजे हुए हैं. जगह-जगह रोशनी ही रोशनी और जगमग नजारे हैं. दिवाली के मौके पर लोग घर सजाते हैं और तरह-तरह की लाइट लगाकर घर और मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं. हरियाणा के फरीदाबाद में भी दिवाली की खूब रौनक लगी हुई है. सड़कें भी जगमगा रही हैं. फरीदाबाद मेयर प्रवीण जोशी बत्रा ने पहले ही कह दिया था कि शहर के जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, खासकर सड़कों के चौराहे, पार्क इत्यादि जगहों पर लाइटें लगाई जाएंगी और उन्हें सजाया जाएगा.

पहली बार ऐसी दिवाली: ये पहली बार है, जब फरीदाबाद में इतनी शानदार दिवाली मनाई जा रही है. सभी लोग घरों में तो त्योहारों की खुशियां मनाते हैं, लेकिन सड़कें वीरान रहती हैं. लेकिन इस बार फरीदाबाद के अंदर सभी चौराहे हैं, जितने गोल चक्कर है या फिर पार्क हो या पब्लिक पैलेस हर जगह दिवाली के मौके पर मेयर प्रवीण बत्रा के आदेश के बाद नगर निगम की टीम ने लाइट की लड़ी लगाई है. जो देखने में अत्यंत सुंदर लग रहा है ऐसा लग रहा है मानो पूरे फरीदाबाद को दुल्हन की तरह सजाया हो.

फरीदाबाद की ये दिवाली है खास
फरीदाबाद की ये दिवाली है खास (Etv Bharat)

दिवाली की धूम: दिवाली की रोशनी और खुशियों को दोगुना बढ़ाने के लिए मेयर ने ये फैसला लिया है कि इस बार दिवाली की रोशनी शहर के हर कोने में जगमग होनी चाहिए. फरीदाबाद में इस बार बड़ी ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है. वैसे तो हर साल दिवाली के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं. लेकिन इस बार दिवाली काफी खास है. शहर की सड़कें, गली, मोहल्ले हर जगह दिवाली की रौनक है.

ईटीवी भारत संग देखिए शहर का खूबसूरत नजारा (Etv Bharat)

फरीदाबाद वाली दिवाली: फरीदाबाद की सड़कों के हर चौराहे लाइटों से जगमगाए हुए हैं. पार्क और सार्वजनिक स्थानों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है. ताकि शहर में आने-जाने वाले लोग भी देखें कि फरीदाबाद दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है. सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया गया है. ईटीवी भारत की टीम ने दिवाली के इन खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद कर लिया है. सड़कों पर बने गोल चक्कर पर रंग-बिरंगी लाइट लगी हैं. इस सजावट से शहर में रौनक तो लगी ही है, साथ ही लोगों के चेहरे भी खिले हैं.


पहली बार दुल्हन की तरह सजा शहर (Etv Bharat)

DIWALI FESTIVAL 2025
फरीदाबाद की दिवाली
DIWALI LIGHTS INSTALLED ON ROADS
फरीदाबाद में दिवाली सेलिब्रेशन
FARIDABAD DIWALI CELEBRATION

